Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun

Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi güç kazanırken, küresel finans devlerinden gelen yeni tahminler piyasaların odağına yerleşti. Dev bankalar tarih vererek rekor tahminde bulundu hatta 10 bin dolar seviyesine de değindiler. İşte detaylar...

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 1

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi güç kazanırken, küresel finans devlerinden gelen yeni tahminler piyasaların odağına yerleşti.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 2

Deutsche Bank ve JPMorgan’ın uzun vadeli projeksiyonları, altına yönelik iyimser senaryoları yeniden gündeme taşıdı.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 3

DEUTSCHE BANK: 2031 İÇİN 8 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Deutsche Bank, ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolara yükselebileceğini açıkladı. Banka, mevcut 4.521 dolar seviyesine göre bu tahminin yaklaşık yüzde 77’lik bir artışa işaret ettiğini belirtti.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 4

Analizde, özellikle merkez bankalarının altın talebinin fiyatlar üzerinde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 5

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok merkez bankasının rezervlerini çeşitlendirmek için altına yöneldiği ifade edildi. Altının, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak önemini artırdığına dikkat çekildi.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 6

REZERVLERDE KRİTİK EŞİK SENARYOSU

Deutsche Bank’a göre, merkez bankalarının toplam rezervleri içinde altının payının yüzde 40 seviyesine ulaşması halinde ons altın fiyatı 2031’e kadar 8 bin dolar seviyesine çıkabilir.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 7

Bu senaryonun gerçekleşmesinde kurumsal talebin belirleyici olacağı değerlendirildi.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 8

JPMORGAN’DAN 10 BİN DOLAR SENARYOSU

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ise mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde ons altının 5 bin doların üzerine çıkarak 10 bin dolara kadar yükselebileceğini dile getirdi.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 9

Dimon, altının özellikle belirsizlik dönemlerinde portföylerde önemli bir denge unsuru haline geldiğini söyledi.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 10

KÜRESEL RİSKLER FİYATLARI DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve küresel büyümeye ilişkin endişeler altına olan talebi artırıyor.

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Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun - Resim: 11

Özellikle yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi, altını yeniden güçlü bir “güvenli liman” haline getiriyor.

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Kaynak: Diğer
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