Altın için rekor tahmin, tarih verdiler: 10 bin dolar seviyesine hazır olun

DEUTSCHE BANK: 2031 İÇİN 8 BİN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Deutsche Bank, ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolara yükselebileceğini açıkladı. Banka, mevcut 4.521 dolar seviyesine göre bu tahminin yaklaşık yüzde 77’lik bir artışa işaret ettiğini belirtti.