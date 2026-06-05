Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen bazı kakao ve çikolata ürünlerinde yapılan incelemelerde, gıda ürünlerinde bulunmaması gereken sildenafil maddesine rastlandı. Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), olayla ilgili en yüksek risk seviyesinde bildirim yayımladı.

Avrupa Birliği Gıda Alarm Sistemi veri tabanında 3 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 2026.4886 ile 2026.4889 referans numaralı rapora göre, Alman denetim ekipleri, Türkiye menşeli kakao ve çikolata ürünlerinden numuneler alarak laboratuvar analizine gönderdi. Yapılan testlerde, sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan sildenafil etken maddesinin ürünlerde yer aldığı belirlendi.

"CİDDİ RİSK" KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa Birliği yetkilileri , tespit edilen madde nedeniyle ürünleri "ciddi risk" kategorisinde değerlendirdi. Gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtilen ürünlerin piyasaya arzına izin verilmediği ve sevkiyatlar hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sildenafil, yalnızca doktor kontrolünde kullanılan ve reçeteyle temin edilen ilaçlarda bulunan bir etken madde olarak biliniyor.

UZMANLAR SAĞLIK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre sildenafilin gıda ürünlerinde bulunması, özellikle kalp ve tansiyon hastaları açısından ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Kontrolsüz tüketim halinde ani tansiyon düşüşü, şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Yetkililer, söz konusu ürünlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü ve tüketicilerin resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.