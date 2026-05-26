Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin 2025 yılına ait ithalat ve ihracat verilerini açıkladı. Rapora göre, dünya genelinde ithalat tarafında yeniden büyüme trendi güç kazanırken, Türkiye küresel ligde zıt yönlü bir grafik çizdi. En çok ithalat yapan ilk 50 ülke arasında yerini koruyan Türkiye, ihracat liginde ise iki basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü.

DEVLER DARALIRKEN TÜRKİYE İTHALATTA GAZ KESTİ

Ekonomim’de yer alan habere göre; dünya genelinde toplam ithalat hacmi, 2024 yılındaki 24,2 trilyon dolar seviyesinden 2025 yılında 25,8 trilyon dolara tırmandı. Küresel ölçekte yaşanan bu yüzde 6,4'lük artış trendine Türkiye de eşlik etti. Türkiye’nin ithalat hacmi 344 milyar dolardan 365,4 milyar dolara yükseldi.

Yüzde 6,2’lik bu artışla küresel ortalamaya oldukça yakın bir grafik çizen Türkiye, en çok ithalat yapan ilk 50 ülke arasındaki konumunu sağlamlaştırdı. Raporda en dikkat çeken detay ise Çin, Güney Kore, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dev ekonomilerde ithalat daralması yaşanırken, Türkiye’nin ithalat artış eğilimini sürdürmesi oldu.

İHRACAT LİGİNDE İKİ BASAMAK BİRDEN GERİLEDİK

Madalyonun diğer yüzünde, yani ihracat tarafında ise Türkiye küresel rekabette zemin kaybetti. 2025 yılı verilerine göre Türkiye’nin yıllık ihracatı 273,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu performansla Türkiye, dünya ihracat devlerinin yer aldığı ilk 50 ülke arasında daha önce 29. sırada olan yerini kaybederek 31. sıraya geriledi.