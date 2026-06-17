Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci yazar Fatih Ergin, YENİÇAĞ'da "Gitme sana muhtacım" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında "Neler oluyor" dedirtecek bilgileri aktardı. Ergin, Türkiye'deki Suriyelilere ve "hassas uyruk" olarak tanımlanan Mısır, Yemen, Sudan ve Libyalılara ikamet izinlerinin yeniden açıldığını belirtti. İkamet izninin ucunun belli bir süre sonra vatandaşlığa çıktığını vurgulayan Ergin, şartları sağlayamayanlara dahi insani ikametin verildiğini ifade etti.

Suriyeli sığınmacılara Türkiye içinde serbest dolaşım sağlayan yol izin belgelerinin verilmesinin de kolaylaştırıldığını belirten Ergin, bir süredir dondurulan vatandaşlık başvurularının da yeniden açılacağı bilgisini aldığını belirtti. Ergin, böylece yeni vatandaşlık başvuruları yapılabileceği gibi bekletilen vatandaşlık başvurularının da işleme alınacağını ifade ederek "Nur topu gibi yeni vatandaşlarımız geliyor…" dedi.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Büyükelçinin ya da İçişleri Bakanı Çiftçi’nin söylemediği bilgileri de ben aktarayım.

Aldığım teyitli bilgilere göre; şu an Suriyelilere, Suriye’den gelen herkese ve “hassas uyruk” olarak tanımlanan Mısır, Filistin, Yemen, Sudan ve Libyalılara ikamet izinleri yeniden açıldı.

İkamet izninin ucunun belli bir süre sonra vatandaşlığa çıktığını hatırlatayım.

Şartları sağlamayanlara bile ikamet izni verildiği bilgisi de aktarıldı.

Sığınmacılara, Türkiye içinde serbest dolaşım sağlayan yol izin belgelerinin verilmesi de kolaylaştırılmış.

Gelen asıl bomba bilgi ise, bir süredir dondurulan vatandaşlık başvurularının yeniden açılacağı yönünde. Bu kararın önümüzdeki günlerde hayata geçeceği bildirildi.

Böylece yeni vatandaşlık başvuruları yapılabileceği gibi bekletilen vatandaşlık başvuruları da işleme alınacak. Nur topu gibi yeni vatandaşlarımız geliyor...