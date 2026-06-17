Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek

Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansımaya devam ediyor. Motorinde peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında üst üste indirimler yapılırken, bir yeni indirimin daha yolda olduğu öğrenildi.

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 2

16 Haziran’da motorine yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından, 17 Haziran’da da 42 kuruşluk bir düşüş pompaya yansıdı...

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 3

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına yaklaşık 46 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 4

Bu son indirimle birlikte motorinde kısa süre içinde üçüncü fiyat düşüşü yaşanmış olacak.

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 5

17 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimlerin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları da netleşti.

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 6

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63.12 TL
Motorin: 64.86 TL
LPG: 31.99 TL

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 7

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.97 TL
Motorin: 64.71 TL
LPG: 31.39 TL

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 8

Ankara

Benzin: 64.09 TL
Motorin: 65.97 TL
LPG: 31.97 TL

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 9

İzmir
Benzin: 64.36 TL
Motorin: 66.24 TL
LPG: 31.79 TL

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Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek - Resim: 10

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de değişikliklerin sürebileceğini belirtiyor.

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