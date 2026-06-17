Akaryakıt fiyatlarında indirim rüzgarı sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında üst üste indirimler yapılırken, bir yeni indirimin daha yolda olduğu öğrenildi.
Akaryakıta üst üste 3. indirim geliyor: Fiyatlar bir kez daha değişecek
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansımaya devam ediyor. Motorinde peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor.Dilek Taşdemir
16 Haziran’da motorine yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından, 17 Haziran’da da 42 kuruşluk bir düşüş pompaya yansıdı...
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına yaklaşık 46 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.
Bu son indirimle birlikte motorinde kısa süre içinde üçüncü fiyat düşüşü yaşanmış olacak.
17 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimlerin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları da netleşti.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63.12 TL
Motorin: 64.86 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 64.71 TL
LPG: 31.39 TL
Ankara
Benzin: 64.09 TL
Motorin: 65.97 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir
Benzin: 64.36 TL
Motorin: 66.24 TL
LPG: 31.79 TL
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de değişikliklerin sürebileceğini belirtiyor.