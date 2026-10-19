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Türkiye’nin yabancı yatırımcılar açısından cazibesine ilişkin tartışmalar, sermaye hareketlerine yansıyan son verilerle yeniden gündeme geldi. Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş’ın köşe yazısında ele aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar, yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların üzerine çıktı.

Aktaş’ın değerlendirmesinde, geçmiş yıllarda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelttiği sermayenin daha yüksek olduğu, ancak bu tablonun değişmeye başladığı vurgulandı.

YATIRIM DENGESİNDE 946 MİLYON DOLARLIK FARK

TCMB’nin ağustos ayına ilişkin verilerinin yıllıklandırılmış sonuçlarına göre, yurt içi yerleşikler son bir yılda yurt dışında toplam 10,1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımlar ise 9,2 milyar dolarda kaldı.

Böylece yurt dışına yapılan yatırımlar ile Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar arasındaki fark 946 milyon dolara ulaştı. Aktaş, bu tutarın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek net farka işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan Türkiye’nin yıllık bazda en yüksek net doğrudan yatırım girişini 2007 yılında 19,9 milyar dolarla gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ÇIKARILDIĞINDA FARK BÜYÜYOR

Doğrudan yatırım verilerinin tamamının yeni ve üretken yatırımları yansıtmadığına dikkat çeken Aktaş, gayrimenkul alımlarının da bu rakamlara dahil edildiğini belirtti.

Verilere göre, yurt içi yerleşiklerin ağustos ayı itibarıyla sona eren bir yıllık dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul alımları 2,4 milyar dolar oldu. Yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul alımları ise 2,8 milyar dolara ulaştı.

Ancak gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda tablo daha farklı bir görünüm ortaya koydu. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 7,7 milyar dolar olurken, yabancıların Türkiye’deki yatırımları 6,4 milyar dolarda kaldı.

Bu hesaplamaya göre iki kalem arasındaki fark 1,3 milyar dolara yükseldi. Aktaş, gayrimenkul hariç hesaplanan bu farkın da şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına işaret etti.