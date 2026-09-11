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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'deki göller, kuraklık, yoğun su kullanımı ve insan faaliyetlerinin etkisiyle hızla yok oluyor. BBC Future'ın haberine göre ülkedeki 240 gölden 186'sı kurumuş durumda.

Türkiye'nin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'inin kullanıldığı, ülkenin yaklaşık yüzde 88'inin ise çölleşme riski altında bulunduğu belirtiliyor. Türkiye'nin 2030'a kadar ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine de dikkat çekiliyor.

KUŞLARIN YAŞAM ALANLARI DA TEHLİKEDE

KuzeyDoğa Derneği'nin kurucusu, koruma ekoloğu ve ornitolog Çağan Hakkı Şekercioğlu ile ekibi, özellikle Türkiye'nin doğusundaki gölleri ve sulak alanları korumak için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Aktaş Gölü, çok sayıda göçmen kuş için önemli bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Bölgedeki kuşların Türkiye'deki tüm kuş türlerinin yüzde 68'ini oluşturduğu belirtiliyor.

KUYUCUK GÖLÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE KÜÇÜLDÜ

Tehlikenin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Kuyucuk Gölü oldu. 1997'de 13 metre derinliğe sahip olan gölün en derin noktasındaki su seviyesi 2010'da yalnızca 1 metreye kadar geriledi.

Gölü besleyen dereler üzerine kurulan bentler ve yeraltı sularını tüketen kaçak kuyular da süreci hızlandırdı. Şekercioğlu ve ekibinin çalışmalarıyla bazı bentler kaldırılırken göle yeniden su sağlanması için de adımlar atıldı.

Şekercioğlu, Kuyucuk'un artık tam anlamıyla bir göl sayılamayacağını ancak tamamen kuruyarak yok olmasının önüne geçildiğini belirtti.

BİLİM İNSANLARI KALAN SULAK ALANLARI KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Şekercioğlu ve ekibi, Aras Kuş İzleme İstasyonu üzerinden göçmen kuşları takip ederek bölgedeki değişimi kayıt altına alıyor. Ancak sulak alanlar üzerindeki kuraklık, altyapı projeleri ve yoğun su kullanımı baskısı devam ediyor.

Şekercioğlu, yaşanan durumu, "Su konusunda doğa insanlarla rekabete girdiğinde, kaybeden taraf doğa olur" sözleriyle özetledi.