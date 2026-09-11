İsrail'de 1968 yılında başlatılan bir koruma çalışması, İran yaban eşeklerinin yanı sıra çölde yaşayan çok sayıda canlıyı da etkileyen bir dönüşüme yol açtı.
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı
1968’de İsrail'deki koruma projesi kapsamında bölgeye getirilen 11 İran yaban eşeği, yıllar içinde çoğaldı. Su ararken kazdıkları ve yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan çukurlar, çölde ceylan, tilki, kuş ve yarasalar gibi birçok türe su ve yaşam alanı sağladı.Kaynak: Haber Merkezi
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'den satın alınan 11 yaban eşeği, ülkenin güneyindeki Yotvata Rezervi'ne götürüldü.
İran yaban eşeklerinin bölgede yeniden çoğaltılması amacıyla başlatılan çalışmaya ilerleyen dönemde Afrika yaban eşekleri de dahil edildi.
Eşekler, suya ulaşabilmek için sert ve kayalık zemini toynaklarıyla kazmaya başladı.
Bazı noktalarda yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan bu çukurlar, yağışların ardından ve yer altı suyuyla dolarak farklı canlıların da kullanabildiği su kaynaklarına dönüştü.
Ceylan, tilki, kuş ve yarasa gibi çeşitli hayvanlar, eşeklerin açtığı bu çukurlardan yararlanmaya başladı.
Böylece başlangıçta yalnızca eşeklerin su ihtiyacını karşılayan alanlar, zaman içerisinde çölde başka türlerin de faydalandığı yaşam noktalarına dönüştü.
Eşeklerin ekosisteme katkısı su kaynaklarıyla da sınırlı kalmadı.
Hayvanların beslenirken tohumları farklı bölgelere taşıması bitki örtüsünün gelişmesine katkı sağladı. Dışkıları ise toprağa besin sağlayarak bitkilerin büyümesini destekledi.
Bu özellikleri nedeniyle İran yaban eşekleri, bölgede "ekosistem mühendisi" olarak nitelendirilebilecek bir rol üstlendi.
Kazdıkları su çukurları, çölde farklı canlıların yaşamını sürdürebilmesine yardımcı olan küçük yaşam alanlarına dönüştü.
Böylece geçmişte bölgeden yok olan İran yaban eşeklerinin geri dönüşü, yalnızca türün yeniden çoğalmasıyla sonuçlanmadı.
Hayvanların faaliyetleri, yaşadıkları çöl ekosisteminde farklı türlerin de yaşamlarını sürdürmesine katkı sağlayan bir unsur haline geldi.