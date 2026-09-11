Yeniçağ Gazetesi
11 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı

Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı

1968’de İsrail'deki koruma projesi kapsamında bölgeye getirilen 11 İran yaban eşeği, yıllar içinde çoğaldı. Su ararken kazdıkları ve yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan çukurlar, çölde ceylan, tilki, kuş ve yarasalar gibi birçok türe su ve yaşam alanı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 1

İsrail'de 1968 yılında başlatılan bir koruma çalışması, İran yaban eşeklerinin yanı sıra çölde yaşayan çok sayıda canlıyı da etkileyen bir dönüşüme yol açtı.

1 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 2

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'den satın alınan 11 yaban eşeği, ülkenin güneyindeki Yotvata Rezervi'ne götürüldü.

2 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 3

İran yaban eşeklerinin bölgede yeniden çoğaltılması amacıyla başlatılan çalışmaya ilerleyen dönemde Afrika yaban eşekleri de dahil edildi.

3 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 4

Eşekler, suya ulaşabilmek için sert ve kayalık zemini toynaklarıyla kazmaya başladı.

4 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 5

Bazı noktalarda yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşan bu çukurlar, yağışların ardından ve yer altı suyuyla dolarak farklı canlıların da kullanabildiği su kaynaklarına dönüştü.

5 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 6

Ceylan, tilki, kuş ve yarasa gibi çeşitli hayvanlar, eşeklerin açtığı bu çukurlardan yararlanmaya başladı.

6 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 7

Böylece başlangıçta yalnızca eşeklerin su ihtiyacını karşılayan alanlar, zaman içerisinde çölde başka türlerin de faydalandığı yaşam noktalarına dönüştü.

7 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 8

Eşeklerin ekosisteme katkısı su kaynaklarıyla da sınırlı kalmadı.

8 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 9

Hayvanların beslenirken tohumları farklı bölgelere taşıması bitki örtüsünün gelişmesine katkı sağladı. Dışkıları ise toprağa besin sağlayarak bitkilerin büyümesini destekledi.

9 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 10

Bu özellikleri nedeniyle İran yaban eşekleri, bölgede "ekosistem mühendisi" olarak nitelendirilebilecek bir rol üstlendi.

10 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 11

Kazdıkları su çukurları, çölde farklı canlıların yaşamını sürdürebilmesine yardımcı olan küçük yaşam alanlarına dönüştü.

11 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 12

Böylece geçmişte bölgeden yok olan İran yaban eşeklerinin geri dönüşü, yalnızca türün yeniden çoğalmasıyla sonuçlanmadı.

12 13
Çöle 11 tane salmışlardı: Ekosistemi eşekler kurtardı - Resim: 13

Hayvanların faaliyetleri, yaşadıkları çöl ekosisteminde farklı türlerin de yaşamlarını sürdürmesine katkı sağlayan bir unsur haline geldi.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro