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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİ 1,14 MİLYON MEGAVATSAAT OLDU

Günlük bazda Türkiye’de 1 milyon 145 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 124 bin 871 megavatsaat olarak kaydedildi.

Böylece günlük elektrik üretimi, tüketimi yaklaşık 20 bin 526 megavatsaat aştı.

EN YÜKSEK TÜKETİM 12.00’DE GERÇEKLEŞTİ

Saatlik verilere göre dün en yüksek elektrik tüketimi 12.00’de 53 bin 559 megavatsaat oldu.

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 05.00’te 37 bin 422 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İLK SIRADA

Elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri, yüzde 15,9 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI DA YAPTI

Türkiye dün 22 bin 182 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı gün 1.342 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.