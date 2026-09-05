Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 23. İmam Hatipliler Kurultayı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesini içeren karara gelen eleştirilere cevap veren Bakan Tekin, alınan tedbir konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Öğretmenlerin toplumda rol model olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir. Öğretmen, çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinebileceklerini, giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum, bu bir hatırlatmadır. Çünkü zaten cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar."

ELEŞTİRİLERE YANIT: "SENDİKALARIN KIYAFETİNE KARIŞMIYORUZ"

Sendikalardan ve siyasi partilerden gelen tepkileri değerlendiren Tekin, düzenlemenin sadece kamu personeli sıfatıyla sınıflara giren öğretmenleri kapsadığını belirtti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleğe yakışır şekilde giyindiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim genelgemizde, benim görmediğim, sizin sendikanızda nasıl giyineceğinize dair bir ifade mi var? Ben sizin sendikadaki çalışan kişilerin kılığına, kıyafetine karışmıyorum. Bu genelge ne bir siyasi partinin içerisindeki insanların kılığını düzenliyor ne de bir sendikanın içindeki insanlara karışıyor. Ama bir tane kötü örnek, işte şurada herhangi bir ülkenin reklamını, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor ve kötü örnek oluyor. Bir tane örnek, 1,2 milyon öğretmenimizin hepsinin bir anda emeğinin önüne geçiyor. Biz sadece öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini sağlamak için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız. Dün itibarıyla da bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık."

"İMAM HATİP MODELİ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SİSTEM"

Kurultay öncesi İmam Hatip okullarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Tekin; pozitif bilimler ile İslami eğitimi aynı anda sunan bu modelin Türkiye'ye özgü olduğunu ve rahmetli Tevfik İleri ile Adnan Menderes döneminden bu yana geliştirildiğini söyledi. Tekin, akademik çevreler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ÖNDER gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde niteliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ: "GELECEK NESİLLERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Kurultayda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise İmam Hatip neslinin din eğitimi ve din hizmetleri alanındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"BugünLere çok büyük fedakarlıklarla gelinmiştir. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekse Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde imam hatip neslinin ülkemize ciddi katkı sağladığını görüyoruz. İmam hatip liselerimiz ve imam hatip neslimiz bu ülkenin hamurunda, mayasında o geleneksel insanımızın profilini ortaya çıkaran önemli kurumlar. Çok büyük fedakarlıklarla tutuşturulmuş bu meşalenin, nesillerimizi günümüzün modern dünyasının inanç problemleri karşısında ayakta tutması adına yaşatılması önemlidir."