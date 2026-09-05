Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

EPDK’nin elektrik ve doğal gaz dağıtan şirketlerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarda yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle dağıtım şirketlerinin AR-GE bütçelerinden karşılanabilecek gider ve harcamaların kapsamı yeniden düzenlendi. Buna göre ÜR-GE harcamaları; prototip ürün geliştirme, doğrulama ve geçerleme testleri, yazılım performans ve siber güvenlik testleri, pilot uygulamalar, sertifikasyon süreçleri ve saha demonstrasyonları gibi çalışmaların yanı sıra yerlileştirme faaliyetlerinde de kullanılabilecek.

AR-GE BÜTÇESİNİN KULLANIM ALANI GENİŞLETİLDİ

Düzenleme kapsamında yazılım geliştirme, lisanslama, entegrasyon, dijital platform geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, tip testleri ve akreditasyon sertifikaları ile ticarileştirme öncesi olgunlaştırma çalışmalarına ilişkin giderler de destek kapsamında değerlendirilecek.

Dağıtım şirketlerinin ÜR-GE faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ve EPDK Kurulu tarafından onaylanan AR-GE bütçesinden karşılanacak. ÜR-GE faaliyetinin yürütülebilmesi için komisyon onayı gerekecek.

İlgili kurum veya kuruluşlar tarafından sağlanan destek miktarını aşan gider ve harcamalar da belirlenen şartlar doğrultusunda, projenin desteklenmeyen kısmıyla sınırlı olmak üzere AR-GE bütçesinden karşılanabilecek.

Ayrıca dağıtım şirketlerinin tarife uygulama dönemindeki AR-GE bütçesinin yüzde 10’una kadar olan gider ve harcamalar da AR-GE bütçesinden karşılanabilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri ise patent desteği oldu. Komisyon tarafından onaylanan bir AR-GE projesinin tamamlanmasının ardından patent alınması halinde, proje başına 1 milyon 500 bin lirayı aşmamak üzere, patent başına onaylı proje bütçesinin yüzde 5’i oranındaki tutar ilgili dağıtım şirketinin AR-GE bütçesine ilave edilecek.

Bu tutar, 2026 Temmuz TÜFE değerine endekslenecek ve patentin alındığı ayın TÜFE değerine göre güncellenecek.

ÜR-GE BAŞVURULARINDA SÜRE DEĞİŞTİ

EPDK, ÜR-GE faaliyetlerine ilişkin başvuru sürecini de yeniden düzenledi. Buna göre ilgili AR-GE projesinin sonuç raporunun sunulmasının ardından 3 ay içerisinde ÜR-GE faaliyeti için başvuru yapılması gerekecek. Faaliyetler ise komisyonun onayının ardından başlayacak.

Girişimcilik faaliyetleri, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları, fikir yarışmaları, eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları ile ulusal ve uluslararası fuar, etkinlik ve teknoparklara yönelik giderler de düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek.

EPDK, AR-GE ve ÜR-GE harcamalarının hesaplanmasında kullanılan TÜFE uygulamasında da değişikliğe gitti.

Buna göre AR-GE harcamasının bütçe teklifinde, ilgili projenin başvuru ayından önceki aya ait TÜFE değeri esas alınacak. Harcama aşamasında ise fiili harcamanın yapıldığı aydan önceki aya ait TÜFE değeri dikkate alınacak.

Kuruma yapılan tüm başvurulara ilişkin bütçe ve harcamalarda da başvuru tarihinden önceki aya ait TÜFE değeri esas alınacak.