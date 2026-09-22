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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek ve en düşük fiyatının uygulanacağı saatler belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektriğin megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI OLDUĞU SAAT BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00’da 4 bin 214 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Elektriğin yarın için en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 1400 lira olacak.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA ORTALAMA FİYAT 2 BİN 819 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 776 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 17 kuruş olarak gerçekleşti.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 80 milyon 629 bin 940 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük fiyatı ise 1499 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.