Akademik itibar, mezunların iş dünyasındaki tanınırlığı, uluslararası prestij, araştırma gücü ve sektördeki etki gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan “Diploması En Prestijli 20 Üniversite” sıralaması kamuoyuyla paylaşıldı.

ZİRVEDE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YER ALDI

Sıralamada ilk üç sırayı teknik ve araştırma odaklı üniversiteler aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) zirvede yer alırken, onu 2. Boğaziçi Üniversitesi ve 3. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etti.

TAM LİSTE ŞÖYLE:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Boğaziçi Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi

4. Koç Üniversitesi

5. Bilkent Üniversitesi

6. Sabancı Üniversitesi

7. Hacettepe Üniversitesi

8. İstanbul Üniversitesi

9. Yıldız Teknik Üniversitesi

10. Ankara Üniversitesi

11. Galatasaray Üniversitesi

12. Ege Üniversitesi

13. Marmara Üniversitesi

14. Özyeğin Üniversitesi

15. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

16. Dokuz Eylül Üniversitesi

17. Bahçeşehir Üniversitesi

18. Gazi Üniversitesi

19. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

20. Acıbadem Üniversitesi

ÜNİVERSİTELERİN PRESTİJ SIRALAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sıralama, URAP, Times Higher Education (THE), QS, Webometrics gibi uluslararası endekslerin verileriyle mezun anketleri ve sektörel değerlendirmelerin bir senteziyle oluşturulurken liste, yurttaşlar tarafından da tartışma konusu oldu.

'PEK ÇOK ÜNİVERSİTE HAK ETMEDİĞİ YERDE'

Pek çok üniversitenin hiç hak etmediği yerde olduğu düşünülürken, Gazeteci Abbas Güçlü “Diploması En Prestijli 20 Üniversite” sıralamasını sosyal medya platformu X hesabından paylaşarak,

“Bu listeye itiraz eden de çok olacaktır.

Pek çok üniversite hiç hak etmediği yerde. Kimi çok üste kimi de en altta ya da hiç yok.Sanki eski kazanımlar ve algı söz konusu!

Dünle bugünü,eskilerle yenileri,popüler olanla olmayanları kıyaslamamak ve dünyadaki itibarına bakmak gerekir!” sözlerini sarf etti.