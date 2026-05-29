Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte ekonomi dünyası ve yatırımcılar gözlerini yeniden iç ve dış piyasaların açılışına çevirdi. Uzun tatil döneminin ardından küresel piyasalardan gelecek ABD verileri, artan jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki hareketlerin piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.
Uzman isim tarih verip açıkladı: Gram altın çift haneleri görecek
Kurban Bayramı sonrası piyasalarda temkinli açılış beklenirken, ekonomist Tuna Kaya gram altında tarih verip 8.000–10.000 TL bandına dikkat çekti. Uzman isim ayrıca Ons altın, gümüş ve Bitcoin için kritik destek ve direnç seviyeleri de yatırımcıların radarında olacak.Derleyen: Haber Merkezi
TGRT Haber'in haberine göre, Ekonomist Tuna Kaya, bayram sonrası piyasalarda temkinli bir açılış beklendiğini belirterek, tatil nedeniyle likiditenin düşük olacağına dikkat çekti.
Kaya, bu dönemde yatırımcı davranışlarının daha seçici olacağını ifade ederek, “Kısa vadede yüzde 30 nakitte kalıp seçici pozisyon almak mantıklı görünüyor. Tamamen nakitte durmak fırsat kaçırmaya neden olabilir ancak agresif alım için de acele edilmemeli” dedi. Uzun vadeli yatırımcılar için ise düşüşlerde kademeli alım stratejisinin daha uygun olduğunu vurguladı.
Borsa İstanbul’un bayram öncesinde satış ağırlıklı kapandığını hatırlatan Kaya, yeni dönemde küresel risk iştahı ve iç siyasi gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, ons altın için 4.400–4.450 seviyesinin önemli bir destek bandı olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde 4.250–4.300 bandına doğru geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.550–4.570 seviyesinin kritik direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 4.700–4.800 bandının gündeme gelebileceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA ÇİFT HANELİ RAKAM BEKLENTİSİ! KENDİ REKORUNU KIRABİLİR
Gram altın tarafında ise 6.600–6.700 bandının destek, 6.800–7.000 bandının direnç olarak takip edilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, 7.000 TL seviyesinin psikolojik eşik olduğunu vurguladı. Kaya ayrıca uzun vadeli görünümde gram altının yıl sonuna doğru 8.000–10.000 TL bandına ulaşabileceğini öngördüğünü ifade etti.
GÜMÜŞ YORUMU
Gümüşe de değinen Kaya, endüstriyel talep, güneş enerjisi yatırımları ve yapay zekâ teknolojilerinin etkisiyle gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşıdığını ancak kısa vadede daha riskli ve oynak bir varlık olduğunu söyledi.
BITCOİN YORUMU
Bitcoin cephesinde ise 73 bin doların kritik destek, 80–85 bin dolar bandının ise direnç bölgesi olduğunu belirten Kaya, kripto piyasasında kalıcı yükseliş için küresel enflasyon baskılarının azalması ve jeopolitik risklerin gerilemesi gerektiğini ifade etti.
Genel değerlendirmede yatırımcıların özellikle ABD verileri, dolar endeksi, petrol fiyatları ve iç siyasi gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulanırken, bayram sonrası ilk günlerde piyasalarda yüksek oynaklık bekleniyor.