Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinin büyük bölümünde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava etkili olacak. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’den kuvvetli yağış açıklaması: Birçok il için uyarı verildi... 8 şehre sarı kod alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. 8 il için de sarı kodlu yapıldı. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Yapılan tahminlere göre Doğu Karadeniz kıyıları, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile İç Anadolu’da Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Tokat çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ordu çevresi ile birlikte bu bölgelerde su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Rüzgârın ise Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor
İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul için de uyarıda bulunan CNN Türk'ten Prof. Dr. Orhan Şen, kentte öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söyledi. Şen, “İstanbul’da yağış gece boyunca devam edebilir, sıcaklık 1-2 derece düşecek. Türkiye’nin birçok bölgesinde de sağanak etkili olacak” ifadelerini kullandı.
MARMARA BÖLGESİ TAHMİNİ
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağış beklenirken, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Sakarya’da gün içinde yağışların etkili olacağı bildirildi.
EGE BÖLGESİ TAHMİNİ
Ege Bölgesi’nde iç kesimlerde ve kıyıların bazı noktalarında sağanak yağışlar görülmesi beklenirken, Akdeniz’de Antalya kıyıları hariç bölgenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN UYARI
İç Anadolu’da Ankara, Konya, Eskişehir ve çevre illerde gün boyu sağanak yağış beklenirken, özellikle Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz kıyılarında sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Batı ve Orta Karadeniz’de de aralıklı sağanak yağışların devam edeceği bildirildi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van dışında tüm bölgede sağanak yağış beklenirken, güneydoğu kesimlerde rüzgârın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Uzmanlar, hafta sonuna doğru yağışların bölgeyi terk edeceğini ancak sıcaklıkların yaz aylarına doğru yeniden artış eğilimine gireceğini belirtiyor. Özellikle Temmuz ve sonrası için sıcak hava dalgalarına karşı uyarılar yapılırken, orman yangını riskinin de artabileceği ifade ediliyor.
8 İLE SARI KODLU UYARI
Ayrıca açıklamada, bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı verildiği belirtildi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun yer aldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.