Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da merak ediliyor.
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı
'Akaryakıta zam ya da indirim var mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Döviz, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.29 Mayıs 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG'de fiyat değişikliği var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Derleyen: Dilek Taşdemir
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı sürdürüyor.
29 Mayıs 2026 Cuma günü benzin, motorin, LPG fiyatlarına bir zam ya da indirim yok.
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara
Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir
Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
