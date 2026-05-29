Anasayfa Gündem 500 bin TL'nin aylık faizi belli oldu: Bankalar arasında yarış kızıştı

500 bin TL’nin aylık faizi belli oldu: Bankalar arasında yarış kızıştı

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve yüksek enflasyonun etkisiyle mevduat faizleri yeniden yüzde 50 sınırına dayandı. Bankaların TL mevduat toplamak için başlattığı faiz yarışı hız kazanırken, 500 bin TL’nin kısa vadeli getirisi asgari ücreti sollayarak dudak uçuklattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası, jeopolitik riskler ve piyasalardaki belirsizlikler, mevduat faizlerini zirvede tutmaya devam ediyor. TCMB'nin 2026 yılı boyunca faiz indirimlerine ara vermesiyle birlikte bankalar arasındaki rekabet kızıştı ve TL mevduat faizleri yeniden yüzde 50’ye merdiven dayadı.

Ekonomistler, küresel ve yerel riskler sebebiyle yüksek faiz döneminin beklenenden daha uzun sürebileceğini, hatta Merkez Bankası’nın gerekirse yeni bir faiz artışına bile gidebileceğini öngörüyor. Bu durum, birikimini Türk Lirası’nda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için tarihi fırsatlar sunuyor.

VADE UZADIKÇA DENGELER DEĞİŞİYOR

TCMB verilerine göre, bankaların TL mevduata uyguladığı faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Sene başında daha dengeli olan oranlar, son verilerle birlikte özellikle kısa vadede ciddi bir yükseliş trendine girdi. Güncel verilere göre vadelerine göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 Aya kadar vadeli: Yüzde 46,33 (Ocak ayında %45,18 seviyesindeydi)

3 Aya kadar vadeli: Yüzde 48,96 (Ocak ayında %46,09 seviyesindeydi)

6 Aya kadar vadeli: Yüzde 47,29

1 Yıla kadar vadeli: Yüzde 44,32

Bankaların özellikle kısa vadeli mevduatlara daha yüksek faiz yarışı içerisine girmesi, piyasadaki likidite ihtiyacını ve belirsizliğin devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

500 BİN TL’Sİ OLANA AYLIK 12 BİN, 3 AYLIK 35 BİN TL NET KAZANÇ

Mevduat faizlerindeki bu yükseliş, tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürecek getiri tabloları ortaya çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 47 faiz oranıyla bankaya yatırılan 500 bin TL'nin getirisi adeta asgari ücreti geride bıraktı:

92 GÜNLÜK (3 AYLIK) VADE PLANI:

Brüt Kazanç: 43.532 TL

Vergi Kesintisi (Stopaj): 7.618 TL

Net Kazanç: 35.914 TL

Vade sonu toplam bakiye: 535.914 TL

32 günlük (Aylık) vade planı:

Net kazanç: 12.096 TL

Vade sonu toplam bakiye: 512.096 TL

Uzmanlar, bankaların TL mevduat hacmini artırmak için uyguladığı bu cazip oranların, önümüzdeki dönemde de tasarruf sahiplerini TL bazlı varlıklara yönlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
