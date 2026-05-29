Emeklilere bir eziyet daha: İsyan ettiler

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR"

Bankacılık uzmanları, sektörde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etmekle birlikte, yaşlı, engelli ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için acilen özel düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle geçim mücadelesi veren emeklilerin en temel bankacılık işlemleri için ücret ödemeye zorlanmasının, anayasal bir ilke olan "sosyal devlet" anlayışıyla tamamen ters düştüğü vurgulanıyor.