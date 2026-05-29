29 Mayıs 2026 Cuma
Emeklilere bir eziyet daha: İsyan ettiler

Bankaların maliyetleri düşürmek için 20 bin liranın altındaki nakit işlemleri şube yerine ATM’lere yönlendirmesi, emekliler için mağduriyete dönüştü. Şubede ısrar edenden ek masraf alınırken, ATM’ye mahkum edilen yaşlı vatandaşlar teknolojiyle mücadele ve dolandırılma korkusu ile isyan etti.

Dilek Taşdemir
ŞUBEDE MASRAF TUZAĞI, DIŞLARIDA DOLANDIRILMA KORKUSU

Bankalarda sıra almak isteyen vatandaşlar, artık ekranlarda "20 bin liranın altındaki işlemlerden masraf alınacaktır" uyarısıyla ve onay butonlarıyla karşılaşıyor.

Yaşadıkları çileyi anlatan emekliler, "Onaylarsak zaten kıt kanaat yeten maaşımızdan masraf kesiliyor, onaylamazsak makineye mahkum ediliyoruz. Eskiden 10 personelin yaptığı işi şimdi 3 kişi yapıyor. Bankalar masraftan kurtulmak için bizi makineye mahkum etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, özellikle görme yetisi zayıflayan, şifre tuşlamakta veya parayı saymakta zorlanan yaşlı vatandaşlar ATM önlerinde çaresiz kalıyor.

Banka personelinin dışarıdaki işlemlere yardımcı olmadığını belirten emekliler, çevredeki yabancılardan yardım istediklerinde ise dolandırılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını vurguluyor.

OKUMA YAZMASI OLMAYAN DUL KADINLAR MAĞDUR

Bu dayatmanın en büyük darbeyi okuma yazması olmayan, eşinden kalan dul ve yetim aylığıyla geçinmeye çalışan kadınlara vurduğu ifade edildi.

Düşük aylıklarını şubeden çekmek isteyen kadınlar, okuma yazmaları olmadığı için ATM'leri kullanamıyor ve maaşlarının bir bölümünü "işlem masrafı" olarak bankaya bırakmak zorunda kalıyor.

Sadece nakit çekiminde değil, kredi kartı ödemelerinde de aynı sıkıntının yaşandığı dile getiriliyor.

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR"

Bankacılık uzmanları, sektörde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu kabul etmekle birlikte, yaşlı, engelli ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için acilen özel düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle geçim mücadelesi veren emeklilerin en temel bankacılık işlemleri için ücret ödemeye zorlanmasının, anayasal bir ilke olan "sosyal devlet" anlayışıyla tamamen ters düştüğü vurgulanıyor.

"ETİMİZİ, KEMİĞİMİZİ SÖMÜRDÜNÜZ"

Emeklinin banka kuyruklarında yaşadığı bu ekonomik ve teknolojik çile, iktidara yönelik sokaktaki öfkeyi de büyütiyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki AKP ilçe binası önünde geçinemediğini haykıran bir emeklinin isyanı, yaşanan çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti iktidarında emeklilerin sistematik olarak yoksullaştırıldığını söyleyen vatandaş, şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Her şeyimizi aldınız, etimizi kemiğimizi sömürdünüz. Yiye yiye milletin ekmeği kalmadı; kemiklerimiz kaldı, onlar da artık sızlıyor. Torunum var, acaba ne yiyecek? Bunların soyu İsrail’den mi geldi?"

Emekli vatandaşın parti binası önündeki bu çarpıcı çıkışı, kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

