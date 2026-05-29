Fenerbahçe camiası 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kilitlenirken, başkan adayı Aziz Yıldırım Sözcü TV’de açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın özel konuğu olan Yıldırım, Fenerbahçe’nin geçmişte yaşadığı süreçlere ve adaylık kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayına değinen Yıldırım, “Faili meçhul meselenin aydınlatılması lazım. O olaydan sonra yabancı oyuncular tedirginleşti. Zor günler yaşadık. Devletimiz ve Adalet Bakanlığı gereğini yapacaktır” dedi.

Neden yeniden aday olduğu sorusuna da yanıt veren Yıldırım, “Ben geçen sene aday olmadım. İmza toplanma 2 binlerdeydi, Sayın Ali Koç bana geldi. Haziran’da bu seçimi yapın dedim, güvenoyu iste diye tavsiyede bulundum. Gençleri teşvik ettim. Bu seneye geldik, kulüpte tasvip etmediğimiz görüntüler oldu. 12 yıllık başarısızlık adaylığımın en büyük sebebi. Tecrübeli insanların bir araya gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, camiaya yönelik mesajında ise “Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hatırlatmak, çocukların okullarda rahatça Fenerbahçeli olabilmesi ve camianın eski gücüne dönmesi için aday olduk” dedi.

3 TEMMUZ SÜRECİ

3 Temmuz sürecine değinen Yıldırım, “3 Temmuz’u herkes iyi anlamadı. Ergenekon, Balyoz, casusluk olayları ve Odatv hepsi Beşiktaş’tan geçti. Orada suçlanan insanlar yaptıkları işlerden suçlandı. Bize de şike adı altında suçlama yapıldı. Şikede futbolcu yok, idareci yok, hakem yok; ‘biz kendi kendimize şike yaptık’ denildi. Polis fezlekeleri mahkemelerde delil olarak kullanıldı. Ben polise ifade vermedim. Ben ifade vermişim gibi UEFA’ya gönderdiler. FETÖ tüm gücüyle Fenerbahçe’yi ele geçirmek için operasyon yaptı. Böyle bir örgütle Fenerbahçe savaş verdi. 15 Temmuz’a giderken bu mesajlar yerini buldu. Halkın sokağa çıkmasının sebebi Fenerbahçe’ydi. Fenerbahçe ve halk olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti’nin adı değişecekti. Fenerbahçe camiası olayı iyi anladı” dedi.

Yıldırım ayrıca, “Fenerbahçe camiası 12 yılın sonunda başarı istiyor. Başarısızlığın sebebi ‘yapı’ olarak gösterildi eski yönetimler, ben de buna katılıyorum. Birlik beraberlik içinde olalım, herkesle baş ederiz” ifadelerini kullandı.

“Ben liderim, ben başkan olmaya gelmiyorum. Burayı toparlamaya geliyorum. Bölünmeleri toparlayıp, bize karşı operasyon varsa onları durdurmak” sözlerini de ekledi.

FENERBAHÇE’NİN EKONOMİK YAPISI VE SPONSORLUK PROJELERİ

Fenerbahçe’nin ekonomik durumuna ilişkin konuşan Yıldırım, “Sponsorluk paraları kırdırılabilir. Biz de yaptık. Arkadaşlarımız gelecekte Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak projeler üretiyorlar. Dijital banka bile kurabiliriz” dedi.

Galatasaray ile rekabete dair soruyu da yanıtlayan Yıldırım, “Fenerbahçe geçen sene şampiyon olabilirdi. Forvet olsaydı, takım kaliteliydi. Diğer takımı o kadar büyütmeyin. Biz bugün şampiyon olalım 2 milyon forma satarız. Bizim camia fedakârdır. Fenerbahçe’nin kendine özgü bir camia yapısı vardır. Fenerbahçe’nin para sorunu olmaz” ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

“100. yılda şampiyon olduğumuz gibi 120. yılda da tüm branşlarda şampiyon olacağız. Bizim acilen futbol aklı diye düşündüğümüz, eski futbolculardan oluşan bir ekip var. 2 forvet ihtiyacımız var, önümüzdeki hafta onlar bitebilir. Pazarlıklar devam ediyor, pürüz yok. Biri pazartesi Türkiye’ye gelmek istedi, transfer bitmeden gelmek yok dedim” ifadelerini kullanan Yıldırım, güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi.

Yıldırım ayrıca, “İyi bir takım yapacağız. Yıldız oyuncu kişilere göre değişiyor. Alınan oyuncular iyi ve yıldız olacak. Diğer noktalara da takviye yapacağız. Takımın başarılı olması için iyi oyuncuların olması lazım. 4-6 arası transfer yapabiliriz” dedi.

Kadro planlamasına da değinen Yıldırım, “Kadro çok şişkin, kim gidecek kim gelecek ona göre yeniden organizasyon yapacağız” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

''4-5 tane isimle görüşüyoruz. Birini seçeceğiz. Her şeyi masaya yatıracağız. Acelemiz yok. 20 Temmuz'da maçlar başlayacak. 20 Haziran'da takım toplanacak oraya kadar zamanımız var. Henüz bir teknik direktörle anlaşmadık. Fenerbahçe'nin değerlerini kolay kolay harcamayalım. Benim sosyal medyam bir gün bile bakmayacağım, kullanmayacağım. Benim aklım herkese yeter.''

''Fenerbahçe'ye çağdaş futbol oynatacak. İngiltere ve İspanya'da nasıl oynanıyorsa öyle oynatacak. Barcelona maçını izlemeye stada gitmeye gittik. Barcelona'yı seyrettik arkadaşlarımız uyudu. Topu gezdiriyorlar. Barcelona o maçta 3 tane attı, hep hücum hücum olmaz. Oyunu çabuklaştırmak lazım''

AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

''2011 yılında ilk devre 9 puan geride değil miydi, Aykut hoca 18 maçın 17'sini kazanmadı mı? Gaziantep maçını unutmadık. 90 küsürde gol attık. Trabzon'u, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı hepsini yendik. Ertesi sene bütün oyuncular gitti, kulübün durumunda dolayı."

"HERKES BİZE İNANSIN"

''Ben başkanlığa meraklı bir adam değilim. Tek düşüncem var, hep beraber 12 yıl sonra şampiyon yapmak. Kamuoyunu dinlemem. 1 yıl için her şeyimi ortaya koyuyorum. 6 defa Türkiye şampiyonu olduk. 3 defa son hafta kaybettik. Biz herhangi biri değiliz. Bizim arkamız dolu. Herkes bize inansın. Biz Fenerbahçeliyiz, biz kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe için varız.''

