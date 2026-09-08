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İstanbul’daki yeni yapılanmasıyla pazardaki etkinliğini artıran platformun verilerine göre bu yaza Manifest grubu ve BLOK3 damgasını vurdu.

ZİRVENİN SAHİBİ "HİLELİ" OLDU

Yaz aylarının en çok dinlenen parçası, Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla hayata geçirilen "Hileli" oldu. Çıkış yaptığı dönemde Spotify’ın küresel listelerine de üst sıralardan giriş yapan çalışma, ivmesini tüm sezona yaymayı başardı. Listenin ikinci sırasında BLOK3 imzalı "Sebebi Yar" yer alırken, üçüncü sırayı ise yine Manifest’in "Toz Pembe" adlı parçası üstlendi.

İLK 10'A YERLİ MÜZİĞİN FARKLI SESLERİ HAKİM

Yaz boyunca en çok müzik akışı sağlanan ilk 10 eser arasında pop, rap ve alternatif tarzların harmonisi öne çıktı. Listede BLOK3 dört farklı çalışmasıyla yer alırken, Manifest üç şarkısıyla zirve yarışını ortak göğüsledi. İlk 10 sıralaması şu eserlerden oluştu:

Hileli – Ajda Pekkan & Manifest

Sebebi Yar – BLOK3

Toz Pembe – Manifest

Kayıp Kalp – BLOK3

Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3 & Poizi

Daha İyi – Manifest

Ara Beni – Hadise

Kırgınım – BLOK3

Yangın Yeri – Elif Buse Doğan

Eller Üzer – Serkan Nişancı