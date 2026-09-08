İstanbul’daki yeni yapılanmasıyla pazardaki etkinliğini artıran platformun verilerine göre bu yaza Manifest grubu ve BLOK3 damgasını vurdu.
ZİRVENİN SAHİBİ "HİLELİ" OLDU
Yaz aylarının en çok dinlenen parçası, Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla hayata geçirilen "Hileli" oldu. Çıkış yaptığı dönemde Spotify’ın küresel listelerine de üst sıralardan giriş yapan çalışma, ivmesini tüm sezona yaymayı başardı. Listenin ikinci sırasında BLOK3 imzalı "Sebebi Yar" yer alırken, üçüncü sırayı ise yine Manifest’in "Toz Pembe" adlı parçası üstlendi.
İLK 10'A YERLİ MÜZİĞİN FARKLI SESLERİ HAKİM
Yaz boyunca en çok müzik akışı sağlanan ilk 10 eser arasında pop, rap ve alternatif tarzların harmonisi öne çıktı. Listede BLOK3 dört farklı çalışmasıyla yer alırken, Manifest üç şarkısıyla zirve yarışını ortak göğüsledi. İlk 10 sıralaması şu eserlerden oluştu:
Hileli – Ajda Pekkan & Manifest
Sebebi Yar – BLOK3
Toz Pembe – Manifest
Kayıp Kalp – BLOK3
Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3 & Poizi
Daha İyi – Manifest
Ara Beni – Hadise
Kırgınım – BLOK3
Yangın Yeri – Elif Buse Doğan
Eller Üzer – Serkan Nişancı