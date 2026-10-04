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Kaynak: AA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke İttifakı, ikinci toplantısını yarın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirecek.

Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek.

İTTİFAKIN YOL HARİTASI MASADA

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin Mekke İttifakı’nın kurumsallaşma süreci olması bekleniyor. Hakan Fidan’ın, ittifakın geleceği ve bundan sonraki süreçte atılabilecek adımlara ilişkin Türkiye’nin görüşlerini paylaşması öngörülüyor.

Fidan’ın ayrıca Orta Doğu’da barış ve istikrarı tehdit eden gelişmeler ile müttefik ülkelerin ortak güvenliğini ilgilendiren bölgesel başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

HUSİ SALDIRILARI DA GÜNDEMDE

Fidan’ın, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin dayanışma ve desteğini yinelemesi bekleniyor. Kutsal mekanları hedef alan provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğu mesajının da toplantıda vurgulanması öngörülüyor.

Türkiye’nin, ittifak kapsamında kısa sürede kaydedilen ilerlemeyi bölgesel istikrar açısından önemli gördüğünün altının çizilmesi bekleniyor.

SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VE İSRAİL MESAJI

Bölgesel krizlerin barışçıl yollarla çözülmesinin önemine işaret etmesi beklenen Fidan’ın, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği mesajını vermesi planlanıyor.

Uluslararası ticaret yollarında seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin korunmasının öneminin de gündeme getirilmesi beklenirken Fidan’ın, İsrail’in bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları hedef aldığı yönündeki Türkiye’nin değerlendirmesini paylaşması öngörülüyor.