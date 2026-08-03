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Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, ilkleri başarmayı sürdürüyor. 15 yaşındaki büyükusta, dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

NTV'de yer alan habere göre, kırdığı rekorlarla satranç tarihine geçen Yağız Kaan Erdoğmuş , Biel Satranç Festivali'nde aldığı galibiyetlerle 2 bin 716 ELO puanını ulaştı.

BU SEVİYEYE ULAŞAN EN GENÇ OYUNCU

Dünya şampiyonu Gukeş Domaraju'yu geride bırakmayı başaran büyükusta , dünya gençler sıralamasında 1 numaraya yükseldi. Son bir yılda 61 basamak yükselerek zirveye çıkan Yağız Kaan , genel sıralamada ise dünya 27'ncisi oldu.

Gençlerde bir diğer rekortmen olan Türk büyükusta Ediz Gürel ise 6'ncı basamakta yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'la birlikte ilk 10'da iki isimle temsil edilen üç ülkeden biri olmayı başardı.

Dünyanın en genç büyükustası unvanını taşımaya devam eden Yağız Kaan Erdoğmuş nisan ayında 2 bin 700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç" oyuncu unvanını kazanmıştı.