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Kaynak: İHA

Macaristan’da dünyaca ünlü satranç büyükustası Judit Polgar, kendisine yapılan cumhurbaşkanlığı teklifini geri çevirdi.

Başbakan Peter Magyar tarafından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olması için aday gösterilen Polgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teklifin kendisi için büyük bir onur olduğunu ancak görevi kabul edemeyeceğini duyurdu.

“KENDİMİ YETERİNCE GÜÇLÜ HİSSETMİYORUM”

Tüm zamanların en başarılı kadın satranç oyuncusu olarak gösterilen Polgar, kutuplaşmış Macar toplumunu bir araya getirmenin ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylığını “hayatının en büyük onuru” olarak nitelendiren Polgar, Başbakan Magyar’a bağımsız ve partiler üstü bir ismi göreve davet ettiği için teşekkür etti.

Polgar, “Kendimi kutuplaşmış bir ulusu birleştirmenin tarihi sorumluluğunu üstlenecek kadar güçlü hissetmiyorum. Bu nedenle teklifi kabul edemem” ifadelerini kullandı. Polgar ayrıca yeni, bağımsız ve uzlaştırıcı bir cumhurbaşkanı adayına destek vereceğini açıkladı.

SULYOK’UN GÖREV SÜRESİ SONA ERMİŞTİ

Macaristan Parlamentosu, Başbakan Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi’nin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini kabul etmişti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sulyok’un görevi sona ererken, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer’ın vekâleten görevi yürütmesi kararlaştırıldı.

Magyar, sanat, bilim ve spor dünyasından isimlerin önerileri doğrultusunda Judit Polgar’ı cumhurbaşkanlığı için aday göstermişti. Başbakan Magyar, Polgar’ın siyasi partilerden bağımsız kimliğiyle ülkenin birliğini temsil edebileceğini savunmuştu.

SATRANÇ TARİHİNE GEÇTİ

Judit Polgar, dünya satranç tarihinde 2700 Elo puanı barajını aşan tek kadın oyuncu olarak biliniyor. Dünya genel klasmanında ilk 10’a girmeyi başaran Polgar, kız kardeşleri Zsuzsa ve Zsofia ile birlikte Macaristan kadın takımının 1988 Satranç Olimpiyatı şampiyonluğunda da önemli rol oynamıştı.