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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Kaliforniya eyaletinin San Jose kentinde oynanacak mücadelede Milliler, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE - PARAGUAY NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Paraguay karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Jamaika Futbol Federasyonu’ndan Oshane Nation yapacak.

MONTELLA’DAN KADRODA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın Paraguay karşısında kadroda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. İtalyan çalıştırıcı, yaptığı açıklamada “Yarın bazı değişiklikler olabilir, bu da maçın stratejisine göre şekillenir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda Kenan Yıldız’ın ilk 11’e dönmesi, Arda Güler’in ise 10 numara pozisyonunda görev alması bekleniyor. Sağ bekte Zeki Çelik’in yerine Mert Müldür’ün forma giymesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ MÜ, İSMAİL YÜKSEK Mİ?

Geçtiğimiz Avustralya maçına İsmail, Hakan ve Orkun üçlüsüyle çıkan Türkiye, bu karşılaşmada Arda Güler’i 10 numara pozisyonunda değerlendirecek. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, Orkun Kökçü’nün yerine Arda Güler’e görev vererek sahaya İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler orta sahasıyla çıkması daha muhtemel.

TÜRKİYE'NİN PARAGUAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'İ

A Milli Takım’da karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Montella’nın sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’iyle çıkması bekleniyor.

SON MAÇ ABD İLE

Milliler, gruptaki son maçını 26 Haziran’da Los Angeles’ta ABD ile oynayacak.