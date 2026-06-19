Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı

2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı

Üretiminin yüzde 60'ını dünyaya ihraç eden, 2 dakikada 1 yatak üreten ve Türkiye'de "kutuya sığan yatak" sisteminin tek patentli üreticisi olan İndivani Yatak adıyla bilinen İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 1

Türkiye ekonomisinde son dönemde art arda gelen şirket iflaslarına bir yenisi daha eklendi. 2010 yılında tıbbi ortopedik yatak üretimiyle sektöre iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede bir dünya markası olma hedefiyle büyüyen İndivani yatak adıyla bilinen İndivani İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi için yolun sonu göründü.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 2

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sektörde yenilikçi adımlarıyla bilinen şirket ve sahibi İbrahim Turan hakkında iflas kararı verdi.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 3

Mahkeme ilanına göre; mali darboğazı aşmak için konkordato ilan eden ve mühlet alan İndivani Yatak, toparlanmayı başaramadı.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 4

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/459 Esas numaralı dosyasında alınan kararla; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı İndivani Yatak ve şirket sahibi İbrahim Turan'ın 17 Haziran 2026 tarihi, saat 14:11 itibarıyla resmen iflasına hükmedildi. Konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 5

Davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirler kaldırılarak, iflas tasfiyesinin "basit tasfiye" usulüyle yapılmasına karar verildi. Karar, gecikmeksizin İnegöl İflas Müdürlüğü'ne bildirildi.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 6

Mahkemenin iflas kararı verdiği İndivani, aslında sektörün en dikkat çeken, yenilikçi firmalarından biriydi. "İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" sloganıyla yola çıkan firma, metropol yaşamının daralan metrekarelerine özel pratik çözümler sunmasıyla ünlenmişti.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 7

2015 yılında makine parkurunu genişleterek 2 dakikada 1 yatak üretme kapasitesine ulaşan dev tesis, üretim hacminin tam yüzde 60’lık devasa bir kısmını birçok farklı ülkeye ihraç ediyordu.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 8

TÜV, LGA ve OECO-TEX gibi dünya standartlarındaki sertifikalara sahip olan marka, sadece yatak değil; baza, yorgan, yastık ve nevresim gibi geniş bir ürün gamına sahipti.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 9

İndivani'yi rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise lojistik ve paketleme alanında yaptığı devrimdi. Şirket; tek kişilik (90x190 cm) devasa bir yatağı 106x38x36 cm ebadında bir koliye, çift kişilik (160x200 cm) yatağı ise 170x38x36 cm ebadında bir koliye sığdırmayı başaran ve Türkiye’de bu sistemin patentini alan tek üretici firma unvanını taşıyordu.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 10

"İnsan Sağlığı", "Ortak Kar", "Karşılıklı Güven" ve "Kalitede Süreklilik" ilkeleriyle bir dünya markası olmayı hedefleyen patent rekortmeni yatak devinin iflası, iş dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 11

İflas tasfiye sürecinin önümüzdeki günlerde İnegöl İflas Müdürlüğü koordinesinde hızlanması bekleniyor.

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2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı - Resim: 12
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