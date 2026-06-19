2 dakikada bir yatak üreten Türk devi iflas etti: Yatağı ilk kez kutuya sığdırmışlardı

İndivani'yi rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise lojistik ve paketleme alanında yaptığı devrimdi. Şirket; tek kişilik (90x190 cm) devasa bir yatağı 106x38x36 cm ebadında bir koliye, çift kişilik (160x200 cm) yatağı ise 170x38x36 cm ebadında bir koliye sığdırmayı başaran ve Türkiye’de bu sistemin patentini alan tek üretici firma unvanını taşıyordu.