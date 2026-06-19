Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı

Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 itibarıyla taklit ve tağşiş yapılmış gıdalara ilişkin güncel listeyi yayımladı. Açıklanan listede yoğurt, et, peynir ve çay gibi birçok temel üründe yapılan hileler dikkat çekti.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlığına yönelik denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 2

Bakanlığın resmi “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanan Haziran 2026 tarihli “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesi, birçok üründe yapılan hileleri ortaya koydu.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 3

Bakanlık laboratuvarlarında yapılan incelemelerde, bazı ürünlere daha düşük maliyetli maddelerin eklendiği veya ürünün içeriğinde eksiltmeye gidildiği tespit edildi.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 4

Açıklanan listede, günlük hayatta sık tüketilen birçok gıda ürününde uygunsuzluk belirlendi.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 5

Listeye göre hile tespit edilen ürünler arasında kuşbaşı et ve et ürünleri, beyaz peynir ve kaşar peyniri, yoğurt, çay, pul biber ve çeşitli baharatlar, sirke, macun, sumak, bal, zeytinyağı, kebap, sucuk, tereyağı ve ayran yer aldı.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 6

Yetkililer, özellikle piyasa fiyatının altında satılan ürünlere karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarda ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 7

Tüketicilerin ürünlerin tadı, rengi ve kıvamında anormallik fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden bildirim yapmalarının önemine dikkat çekildi.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 8

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listede yer alan firma ve ürünlere ilişkin detayların resmi platform üzerinden erişime açık olduğu belirtildi.

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 9

İşte bakanlığın ifşa listeleri...

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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 10
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 11
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 12
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 13
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 14
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 15
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Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı - Resim: 16
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