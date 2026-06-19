Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlığına yönelik denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 itibarıyla taklit ve tağşiş yapılmış gıdalara ilişkin güncel listeyi yayımladı. Açıklanan listede yoğurt, et, peynir ve çay gibi birçok temel üründe yapılan hileler dikkat çekti.Cansu İşcan
Bakanlığın resmi “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlanan Haziran 2026 tarihli “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesi, birçok üründe yapılan hileleri ortaya koydu.
Bakanlık laboratuvarlarında yapılan incelemelerde, bazı ürünlere daha düşük maliyetli maddelerin eklendiği veya ürünün içeriğinde eksiltmeye gidildiği tespit edildi.
Açıklanan listede, günlük hayatta sık tüketilen birçok gıda ürününde uygunsuzluk belirlendi.
Listeye göre hile tespit edilen ürünler arasında kuşbaşı et ve et ürünleri, beyaz peynir ve kaşar peyniri, yoğurt, çay, pul biber ve çeşitli baharatlar, sirke, macun, sumak, bal, zeytinyağı, kebap, sucuk, tereyağı ve ayran yer aldı.
Yetkililer, özellikle piyasa fiyatının altında satılan ürünlere karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarda ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.
Tüketicilerin ürünlerin tadı, rengi ve kıvamında anormallik fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden bildirim yapmalarının önemine dikkat çekildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listede yer alan firma ve ürünlere ilişkin detayların resmi platform üzerinden erişime açık olduğu belirtildi.
İşte bakanlığın ifşa listeleri...