Bakanlık ifşa etti: Yoğurttan ete, çaydan bala hileli gıdalar listesi tek tek yayımlandı

Listeye göre hile tespit edilen ürünler arasında kuşbaşı et ve et ürünleri, beyaz peynir ve kaşar peyniri, yoğurt, çay, pul biber ve çeşitli baharatlar, sirke, macun, sumak, bal, zeytinyağı, kebap, sucuk, tereyağı ve ayran yer aldı.