SGK uzmanı emekli ve memur maaşını açıkladı: 'Güçlü' dedi

Nayır, 25 bin TL’ye tamamlamaya yönelik kulislerin olduğunu ifade ederek, “Ancak kulislerde, asgari ücretin çok altında kalan bu rakamın hükümet desteğiyle 25.000 TL bandına çekilmesine dair güçlü bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe disiplini nedeniyle bu tür ekstra yükleri sıcak karşılamadığı bilinse de, en düşük emekli maaşına olası bir seyyanen destek yapılıp yapılmayacağı Meclis'in açık olacağı 13 Temmuz haftasında sunulacak yasa teklifiyle netlik kazanacak” ifadelerini kullandı.