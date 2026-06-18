Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti

Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda kader müsabakasına Paraguay karşısında çıkacak. Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti. İşte olasılıkar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

1 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak kader müsabakası TSİ 06.00'da başlayacak.

2 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Kritik mücadele, ay-yıldızlıların gruptan çıkma yolundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

3 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

TÜRKİYE VE PARAGUAY PUANLA TANIŞAMADI

D Grubu'nda ikinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya 3'er puanla ilk iki sırada yer alırken, Türkiye ile Paraguay henüz puan alamadı.

4 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

A Milli Takım ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, ABD ise Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

5 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

OPTA TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI! İŞTE SKOR TAHMİNİ

Veri analiz şirketi Opta, grup aşamasındaki ikinci maçlara ilişkin yapay zeka destekli tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

6 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin Paraguay karşısında galip gelme ihtimali yüzde 49,4 olarak hesaplandı. Skor tahmini olarak ise Türkiye 2-1 Paraguay seçeneği öne çıktı.

7 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

PARAGUAY'A YÜZDE 23,7 ŞANS

Tahminlerde Paraguay'ın kazanma olasılığı yüzde 23,7 olarak gösterilirken, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma ihtimali ise yüzde 26,9 olarak açıklandı.

8 9
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 9

ABD FAVORİ GÖSTERİLDİ

Grubun diğer maçında ABD'nin Avustralya'yı mağlup etme ihtimali yüzde 58,5 olarak hesaplandı. Avustralya'nın galibiyet şansı yüzde 20,6 olurken, beraberlik ihtimali yüzde 20,8 seviyesinde gösterildi.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro