A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti
A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda kader müsabakasına Paraguay karşısında çıkacak. Opta, Türkiye-Paraguay maçının sonucunu tahmin etti. İşte olasılıkar...Alper Talha Şimşek
Kaliforniya eyaletinin San Jose kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak kader müsabakası TSİ 06.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Kritik mücadele, ay-yıldızlıların gruptan çıkma yolundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.
TÜRKİYE VE PARAGUAY PUANLA TANIŞAMADI
D Grubu'nda ikinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya 3'er puanla ilk iki sırada yer alırken, Türkiye ile Paraguay henüz puan alamadı.
A Milli Takım ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, ABD ise Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
OPTA TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI! İŞTE SKOR TAHMİNİ
Veri analiz şirketi Opta, grup aşamasındaki ikinci maçlara ilişkin yapay zeka destekli tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin Paraguay karşısında galip gelme ihtimali yüzde 49,4 olarak hesaplandı. Skor tahmini olarak ise Türkiye 2-1 Paraguay seçeneği öne çıktı.
PARAGUAY'A YÜZDE 23,7 ŞANS
Tahminlerde Paraguay'ın kazanma olasılığı yüzde 23,7 olarak gösterilirken, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma ihtimali ise yüzde 26,9 olarak açıklandı.
ABD FAVORİ GÖSTERİLDİ
Grubun diğer maçında ABD'nin Avustralya'yı mağlup etme ihtimali yüzde 58,5 olarak hesaplandı. Avustralya'nın galibiyet şansı yüzde 20,6 olurken, beraberlik ihtimali yüzde 20,8 seviyesinde gösterildi.