A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili Real Madrid'den açıklama geldi.
Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada kaydeden Mbappe, kısa süre sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edememiş ve 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bırakmıştı.
REAL MADRID SAKATLIĞINI AÇIKLADI
Real Madrid, Türkiye karşılaşmasının ardından Mbappe'ye yapılan kontrollerin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.
İspanyol kulübünün açıklaması şu şekilde:
"Bugün sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan tetkiklerin ardından sol dizinin arka kapsülünde hiperekstansiyon teşhis edilmiştir. Durumu takip edilecektir."