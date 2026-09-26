Sözcü'nün haberine göre emeklilerin yararlandığı ücretsiz şehir içi otobüs kartlarında yeni bir dönem başlıyor. Devlet emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesiyle birlikte ücretsiz ulaşım hakkı kazanmak için gereken yaş sınırı da değiştiriliyor.
Emeklilerin ücretsiz otobüs kartında yeni dönem: Yaş şartı değişiyor
Avrupa'da bir ülkede emeklilerin ücretsiz şehir içi ulaşım hakkından yararlanabilmesi için uygulanan yaş şartında değişikliğe gidiliyor. Ekim ayında başlayacak yeni sistemle hak kazanma yaşı kademeli olarak artırılacak.Kaynak: Diğer
Ekim ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle ücretsiz otobüs kartı alma yaşı 66'dan kademeli olarak 67'ye çıkarılacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM EMEKLİLİK YAŞINA BAĞLI
Ulusal İndirimli Seyahat Programı kapsamında verilen ücretsiz otobüs kartı, devlet emeklilik yaşına doğrudan bağlı olarak uygulanıyor.
Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yürütülen takvim kapsamında emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması, ücretsiz ve indirimli ulaşım imkanlarından yararlanma şartlarını da doğrudan etkileyecek.
2014 tarihli Emeklilik Yasası'na dayanan ve Mayıs 2026 ile Nisan 2028 arasında tamamlanması planlanan süreç, 6 Nisan 1960 ve sonrasında doğan vatandaşları kapsıyor.
6 Mart 1961 ile 5 Nisan 1977 tarihleri arasında doğanlar ise hem emekli maaşına hem de ücretsiz otobüs kartına 67 yaşını doldurduktan sonra hak kazanabilecek.
EKİM AYINDA YENİ ŞART BAŞLIYOR
Ekim ayından itibaren 6 Eylül 1960 ile 5 Ekim 1960 tarihleri arasında doğanların ücretsiz otobüs kartı alabilmeleri için 66 yıl 6 aylık yaş şartını tamamlamaları gerekecek.
Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından açıklanan kademeli takvim şöyle:
6 Eylül 1960 – 5 Ekim 1960: 66 yıl 6 ay
6 Ekim 1960 – 5 Kasım 1960: 66 yıl 7 ay
6 Kasım 1960 – 5 Aralık 1960: 66 yıl 8 ay
6 Aralık 1960 – 5 Ocak 1961: 66 yıl 9 ay
6 Ocak 1961 – 5 Şubat 1961: 66 yıl 10 ay
6 Şubat 1961 – 5 Mart 1961: 66 yıl 11 ay
6 Mart 1961 – 5 Nisan 1977: 67 yıl
BAZI BÖLGELERDE İSTİSNALAR DEVAM EDECEK
Yeni yaş kurallarına rağmen bazı bölgelerde farklı uygulamalar sürecek. Londra'da yaşayan 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, "60+ Oyster Fotoğraflı Kart" ile otobüs, tramvay ve Londra İçi Ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da ise ücretsiz ulaşım hakkı devlet emeklilik yaşından bağımsız tutuluyor. Bu bölgelerde 60 yaşın üzerindeki kişiler ücretsiz yerel ulaşımdan faydalanmaya devam edecek.
Engelli bireylerin ücretsiz ulaşım kartı hakkı da yaş sınırından bağımsız şekilde sürecek.
Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ücretsiz otobüs kartlarının yaşlı nüfusun temel hizmetlere erişmesi ve sosyal hayata katılması açısından önemli olduğunu, sistemin sürdürülebilirliği için uyum çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
DEĞİŞİKLİK İNGİLTERE'DE YAPILIYOR
Ücretsiz otobüs kartında yaş şartının değiştirildiği ülke İngiltere. Yeni uygulamayla ücretsiz ulaşım hakkı, ülkedeki devlet emeklilik yaşının yükselmesine paralel olarak kademeli biçimde 67 yaşa bağlanacak.
TÜRKİYE'DE 65 YAŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Türkiye'de ise sistem farklı şekilde uygulanıyor. 4736 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, emekli olup olmadıklarına bakılmaksızın şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.
Belediye otobüsleri, metro, Marmaray ve deniz hatları gibi şehir içi toplu taşıma hizmetlerini kapsayan uygulamada kişinin çalışıp çalışmadığı ya da emekli olup olmadığı değil, yaş şartı esas alınıyor.
İngiltere'de ücretsiz seyahat hakkı devlet emeklilik yaşına bağlı olarak kademeli şekilde 67'ye yükselirken, Türkiye'de 65 yaşını dolduran vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım hakkı uygulanmaya devam ediyor.
Finansman tarafında da iki sistem arasında farklılık bulunuyor. İngiltere'de merkezi bütçe ve emeklilik yaşına ilişkin takvim belirleyici olurken, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel halk otobüsleri ile belediyelere gelir desteği ödemesi sağlanıyor. Özel taşımacılarla zaman zaman maliyet tartışmaları yaşansa da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı yasal güvence kapsamında devam ediyor.