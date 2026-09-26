Emeklilerin ücretsiz otobüs kartında yeni dönem: Yaş şartı değişiyor

TÜRKİYE'DE 65 YAŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Türkiye'de ise sistem farklı şekilde uygulanıyor. 4736 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, emekli olup olmadıklarına bakılmaksızın şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Belediye otobüsleri, metro, Marmaray ve deniz hatları gibi şehir içi toplu taşıma hizmetlerini kapsayan uygulamada kişinin çalışıp çalışmadığı ya da emekli olup olmadığı değil, yaş şartı esas alınıyor.