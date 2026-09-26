Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül 2026 Pazar günü için Türkiye genelini kapsayan hava durumu tahminlerini paylaştı. Batı kesimlerde yağışlı hava etkisini artırıyor.
Meteoroloji’den 15 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Pazar günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz genelinde sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Batı İllerine "Sarı Kod" Verildi
MGM'nin yayımladığı ikaz haritasında Marmara'nın batısı, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri, Ege Bölgesi'nin tamamı ve Batı Akdeniz için "Sarı Kod" (Az Tehlikeli) uyarısı yapıld
Gökgürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Pazar günü Batı ve İç kesimlerde gökgürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor.
İstanbul'da Bulutlu ve Yağışlı Hava
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, İstanbul çevrelerinde sıcaklıklar 22-23°C civarında seyredecek ve yer yer yağış geçişleri görülecek
Kırklareli ve Tekirdağ Çevrelerinde Yağış
Trakya kesiminde sıcaklıklar Kırklareli'de 21°C, Edirne'de 25°C seviyelerinde ölçülecek. Sarı kodlu uyarı kapsamındaki bölgede gökgürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
İzmir ve Ege Kıyılarına Dikkat
İzmir'de hava sıcaklığı 23°C civarında kalırken gün boyu gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Ege Bölgesi genelinde sarı uyarı geçerliliğini koruyor
Muğla ve Aydın Çevreleri Yağışlı
Güney Ege'de Muğla 19°C, Aydın 24°C, Denizli ise 24°C civarında olacak. Bölge genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Antalya ve Batı Akdeniz'de Sağanak
Antalya'da sıcaklık 28°C seviyesinde seyrederken, Batı Akdeniz hattı sarı uyarılı iller arasında yer alıyor. Sağanak yağışların yerel olarak etkisini artırması öngörülüyor.
Ankara ve İç Anadolu'da Durum
İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara 22°C, Eskişehir 20°C, Konya ise 24°C civarında seyredecek. Bölgenin batısında gökgürültülü yağışlar gözlemlenecek.
Karadeniz Kıyılarında Parçalı Bulutlu Hava
Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar iç ve batı kesimlerde görülürken kıyı şeridinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Zonguldak 22°C, Samsun 24°C, Trabzon 27°C civarında.
Doğu Anadolu'da Parçalı ve Az Bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Erzurum 25°C, Kars 25°C, Van 25°C ve Malatya 32°C seviyelerinde ölçülecek.
Güneydoğu'da Sıcaklıklar Yüksek Seyrediyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Diyarbakır 35°C, Şanlıurfa 36°C, Gaziantep 33°C ile mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
Sıcaklıklar Düşüş Trendine Giriyor
Sağanak yağışla birlikte batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.
Ani Su Baskını ve Yıldırım Uyarısı
Sarı kodlu uyarı verilen bölgelerde yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani sel ve su baskınlarına karşı yetkililer tedbirli olunması yönünde uyard
Hafta Başına Dikkat
Meteorolojik verilere göre Pazar günü tüm batı hattını etkisi altına alan yağışlı havanın önümüzdeki günlerde iç kesimlere doğru yayılması bekleniyor.