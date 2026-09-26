Meteoroloji’den 15 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşecek

Gökgürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Pazar günü Batı ve İç kesimlerde gökgürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor.