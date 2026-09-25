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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Zinedine Zidane ile beyaz sayfa açan Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak A Ligi'ndeki ilk sınavından puan çıkaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken Milliler, zaman zaman hızlı hücumlarla Fransa kalesinde etkili olmaya çalıştı.

Fransa ise özellikle Mbappe, Olise ve Cherki ile tehlike yarattı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

MBAPPE HATAYI AFFETMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Türkiye, İsmail Yüksek ile gole yaklaşırken 54. dakikada eşitlik bozuldu.



Ay-yıldızlıların savunmadan çıkarken kaybettiği topun ardından Kylian Mbappe ağları havalandırarak Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Mbappe golden sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 87. dakikasında savunma arkasına gönderilen topa müdahale etmek için ceza sahası dışına çıkan Uğurcan Çakır, VAR incelemesinin ardından elle oynadığı ve mutlak gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve A Milli Takımımız ortaya koyduğu mücadeleye rağmen Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

TÜRKİYE-FRANSA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki,Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 0-1 FRANSA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Felix Zwayer'in ilk düdüğüyle Türkiye-Fransa maçı başladı.

NET GOL ŞANSI YAKALADIK ANCAK OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

3' Milli Takımımız Barış Alper ile net gol şansı yakaladı ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt tespit etti.

MAÇA İKİ TAKIM DA KONTROLLÜ BAŞLADI

10' Maçta ilk dakikalar düşük tempoda iki takımın da kontrollü oyunuyla geçildi.

FRANSA TEHLİKELİ GELDİ

17' Fransa tehlikeli geldi. Olise ceza sahası içinde Mbappe'yi gördü. Mbappe'nin gelişine şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

BARIŞ ALPER İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

27' Arda Güler'in başlattığı atakta Oğuz Aydın ile rakip sahayı hızlı geçti. Ceza sahasına Oğuz'un çıkardığı topa Barış Alper gelişine vurmak istedi. Ancak istediği vuruşu yapamadı.

FERDİ KAFA VURUŞUYLA FRANSA KALESİNİ TEHDİT ETTİK

28' Üst üste ataklarla Fransa kalesinde tehdit yaratıyoruz. Sağ kanattan yapılan ortada Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda top Maignan'da kaldı.

BARIŞ ALPER PENALTI BEKLEDİ

31' Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki pozisyonda topu kurtarmaya çalışırken yerde kaldı. Hakem Zwayer oyunu devam ettirdi.

ABDÜLKERİM'DEN KRİTİK MÜDAHALE

36' Cherki'nin savunma arkasına sızan Dembele'ye attığı derin ara pasında Abdülkerim Bardakçı son anda araya girerek tehlikeyi büyümeden önledi.

CHERKI'NİN ŞUTUNDA SON ANDA MERİH TOPU BLOKE ETTİ

41' Fransa ceza sahası içerisinde kısa ve seri paslaşmalarla tehlike yarattı. Kale önünde topla buluşan Cherki'nin şutunda Merih yatarak müdahaleyle gol pozisyonunu engelledi.

UĞURCAN OLISE'YE GEÇİT VERMEDİ

44' Fransa'nın en net pozisyonunda Olise sağ çaprazdan uzak köşeye etkili bir şut çıkardı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çelerek adeta golü önledi.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 0-0 FRANSA

İSMAİL YÜKSEK'İN KAFA VURUŞUYLA GOLE YAKLAŞTIK

50' Arda Güler'in köşe vuruşundan ortasında İsmail Yüksek kale önünde kafayı vurdu. Maignan son anda topu kornere çeldi. Milli Takımımız gole çok yaklaştı.

FRANSA MBAPPE'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

54' Fransa, çıkarken kaptırdığımız top sonrası Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

MBAPPE SAKATLANDI

59' Golden sonra sakatlık yaşayan Kylian Mbappe kenara geldi. Mbappe'nin yerine oyuna Desira Doue dahil oldu.

OĞUZ AYDIN İSABETİ BULAMADI

64' Ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın topu rakibinden kurtararak şutunu denedi. Ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

FRANSA KOUNDE İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

68' Fransa tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kounde İsmail'i oyundan düşürerek sol ayağıyla şutunu çekti. Top direğin dibinden dışarı çıktı.

OLISE CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ

70' Olise'nin ceza sahası dışından sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

ARDA GÜLER MAIGNAN'I GEÇEMEDİ

75' Beraberlik için baskımızı artırmaya çalışıyoruz. Ceza sahasının sol çaprazında Arda Güler'in dar açıdan çektiği sert şutta Maignan direk dibinde topu kornere çeldi.

ABDÜLKERİM'DEN HERKESİ AYAĞA KALDIRAN RÖVAŞATA

77' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkerim Bardakçı rövaşata denedi. Abdülkerim'in şutunda top üst direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ

87' Savunmamızın arkasına atılan pasta Uğurcan kalesini terk ederek ceza sahası dışında topa müdahale etti. VAR'dan gelen tavsiyeyle pozisyonu izleyen Zwayer elle oynamaya hükmederek Uğurcan'a mutlak golü engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.