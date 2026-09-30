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Kaynak: AA

İtalya Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan bilgilendirmede, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'yi deplasmanda 4-1 mağlup eden İtalya'nın, ardından Fransa karşılaşmasına yönelik çalışmalarına Coverciano'daki milli takım merkezinde başladığı aktarıldı.

Federasyonun paylaşımında, Raspadori'nin tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadığı ve tedbir amacıyla dinlendirildiği kaydedildi.

Yapılan kontrollerin ardından deneyimli oyuncunun, 2 Ekim'deki Fransa ve 5 Ekim'deki Türkiye karşılaşmalarında forma giyemeyeceğinin kesinleştiği, bunun üzerine kamptan ayrıldığı bildirildi.

İtalyan spor basınında yer alan haberlerde ise Raspadori'nin sakatlığını Türkiye karşılaşması sırasında aldığı darbe nedeniyle yaşadığı ve bu durumun oyuncunun devre arasında kenara gelmesine yol açtığı belirtildi.

İtalya'da Nicolo Zaniolo da Türkiye karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı.