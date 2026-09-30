İkinci hafta programında A, B ve C liglerinde mücadeleler gerçekleştirildi.
A Ligi 3. Grup'taki mücadelede İspanya, sahasında Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla geçerken, İngiltere de konuk olduğu Çekya karşısında 2-0 galip geldi.
Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle sıralandı:
A Ligi
3. Grup:
İspanya-Hırvatistan: 4-1
Çekya-İngiltere: 0-2
B Ligi
1. Grup:
Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0
İskoçya-İsviçre: 0-3
C Ligi:
1. Grup:
Finlandiya-Belarus: 0-0
San Marino-Arnavutluk: 0-3
3. Grup:
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
Slovakya-Kazakistan: 2-1
4. Grup:
Lüksemburg-İzlanda: 0-3
Bulgaristan-Estonya: 0-0