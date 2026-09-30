İkinci hafta programında A, B ve C liglerinde mücadeleler gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı: Gecenin sonuçları - Resim : 1

A Ligi 3. Grup'taki mücadelede İspanya, sahasında Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla geçerken, İngiltere de konuk olduğu Çekya karşısında 2-0 galip geldi.

Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle sıralandı:

A Ligi

3. Grup:

İspanya-Hırvatistan: 4-1

Çekya-İngiltere: 0-2

Bursa'da ağır kayıp: Türkiye 1-4 İtalyaBursa'da ağır kayıp: Türkiye 1-4 İtalyaSpor

B Ligi

1. Grup:

Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0

İskoçya-İsviçre: 0-3

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı: Gecenin sonuçları - Resim : 3

C Ligi:

1. Grup:

Finlandiya-Belarus: 0-0

San Marino-Arnavutluk: 0-3

3. Grup:

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

Slovakya-Kazakistan: 2-1

4. Grup:

Lüksemburg-İzlanda: 0-3

Bulgaristan-Estonya: 0-0