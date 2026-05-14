Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni yenerek finalde Konyaspor'un rakibi olan Trabzonspor daha önce TFF tarafından açıklanan final yeri Antalya'nın değiştirilmesini talep ediyor.

TRABZONSPOR FİNAL YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Bordo mavili kulüp Antalya'nın finaldeki rakibi için avantajlı bir konumda olması nedeniyle TFF'ye resmi başvuruda bulunurken Konyaspor bu duruma itiraz etti.

KONYASPOR: 'FİNALİN ANTALYA'DA OYNANMASI DOĞRU OLACAKTIR'

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin Antalya’da oynanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haftalar öncesinden açıklanmış ve tüm planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır.

Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümosan Konyaspor olarak, daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya’da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz.

Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttük, bugün de aynı anlayış devam etmektedir. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz de kurumsallık ve karşılıklı saygı temelindedir.

Antalya; tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir. Final yerinin değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir neden olmadığını düşünüyoruz.

Temennimiz; fair-play ruhunun ön planda olduğu, dostluğun ve futbolun kazandığı örnek bir final atmosferinin yaşanmasıdır."

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR

Trabzonspor, ulaşım imkanları açısından Antalya'nın Konyaspor ile arasında dezavantajlı bir şehir olduğunu savunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde son kararını vermesi bekleniyor.