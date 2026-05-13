Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda Trabzonspor Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmada ilk yarı temposuz ve pozisyonsuz bir şekilde golsüz beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda hareketlenen maçta Gençlerbirliği 63’üncü dakikada Erk Arda Aslan’ın golüyle öne geçti.
Trabzonspor geri düştükten sonra rakip sahada baskısını artırdı.
Son bölümü nefes kesen mücadelede Muçi’nin kornerden yaptığı ortaya Arda Çağan Çelik’in ters vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Bordo Mavililer 78’de skora eşitliği getirdi.
Kalan dakikalarda Trabzonspor galibiyet için yüklenirken üst üste girdiği gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı.
Maça eklenen 7 dakikalık uzatmada sahneye çıkan Ernest Muçi 90+2’de attığı harika golle Trabzonspor’a final biletini getirdi.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Geriden gelerek Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor Türkiye Kupası Finali’nde Konyaspor’un rakibi oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)
1' Ali Yılmaz'ın ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı başladı.
MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI
10' İki takım da maça kontrollü başladı. İlk dakikalarda topa daha çok sahip olan Trabzonspor rakip kalede pozisyon ararken Gençlerbirliği kaptığı toplarla hızlı çıkıp tehlikeli yaratmaya çalışıyor.
MUCI'NİN ÇEVİRDİĞİ TOP ONUACHU'NUN UZAĞINDA KALDI
13' Trabzonspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde Zubkov'un pasında topla buluşan Muçi kale önüne doğru çevirdi. Ancak top Onuachu'nun uzağında kaldı.
LOVIK'TEN KRİTİK MÜDAHALE
37' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda Lovik son anda araya girdi.
İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 TRABZONSPOR
ERHAN MUÇI'YE GOL İZNİ VERMEDİ
54' Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Muçi şutunda kaleci Erhan'ı geçemedi.
GENÇLERBİRLİĞİ ERK ARDA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
63' Ceza sahası içerisinde çektiği şutta Onana'yı mağlup eden Erk Arda Aslan'ın harika golüyle Gençlerbirliği yarı final maçında 1-0 öne geçti.
MUÇI DİREĞE TAKILDI
71' Sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşünen Muçi direğe takıldı.
UMUT NAYİR'İN KAFA VURUŞUNSA SAVUNMA ARAYA GİRDİ
73' Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir ön direkte kafayı vurdu. Gençlerbirliği savunmasından seken top kornere çıktı.
TRABZONSPOR SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
77' Muçi'nin kornerden yaptığı ortada Arda Çağan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu. Trabzonspor skora dengeyi getirdi.
TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
82' Felipe Augusto'nun kale önüne çevirdiği topa Onuachu vurdu. Gençlerbirliği savunması topun kaleye gitmesini engelledi.
AUGUSTO DİREĞE TAKILDI
83' Felipe Augusto'nun uzaklardan çektiği sert şutta top üst direkten geri döndü.
OZAN ERHAN'I GEÇEMEDİ
88' Ozan Tufan'ın uzaklardan çektiği sert şutta köşeye giden topu Erhan kornere çelmeyi başardı.
TRABZONSPOR MUÇI İLE ÖNE GEÇTİ
90+2' Muçi'nin muhteşem golüyle Trabzonspor öne geçti.