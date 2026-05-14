Emekli anketi Forum Enstitüsü’nden: Yüzde 89,4 gündem oldu

En düşük emekli aylığı 20 bin, ortalama emekli aylığı yaklaşık 23.550 TL. 2003’te ortalama emekli aylığı asgari ücretin yüzde 36 üzerindeyken, 2025 itibarıyla asgari ücretin altına gerilemiş durumda. Forum Enstitüsü’nün 'emekli' anketi sonuçları dikkat çekti.
Forum Enstitüsü'nün "Türkiye'de Emekli Yoksulluğu" anket sonuçları dikkat çekti. Yüzde 89,4 gündem oldu. Ankette, emekliliğin artık bir dinlenme ve güvence dönemi olmaktan ziyade milyonlarca insan için hayatta kalma mücadelesi olduğunu ortaya koydu.
Forum Enstitüsü’nün son anketine göre emeklilikte çalışanların yüzde 89,4'ü geçim zorluğundan çalışıyor, yüzde 66'sı borçlu.
Ankete katılan emeklilerin yüzde 57,1’i 55-64 yaş aralığında, yüzde 22,2’si 45-54 yaş grubunda ve yüzde 20,7’si ise 65 yaş ve üzeri grupta yer alıyor.
Emeklilerin yüzde 89,4’ü çalışmak zorunda kalmasının temel nedeni olarak geçim sıkıntısını gösterdi.
Yüzde 88,8’i “çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam” dedi.
Anket sonuçlarına göre emeklilerin yüzde 66,3’ü borç altında; borcu olanların yüzde 98,6’sı kredi kartına sığınmış durumda.
Emeklilerin yüzde 48,8’i kışın evini ısıtamadığını söyledi.
Yüzde 76’sı, maaşı insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarsa çalışmayı bırakacağını ifade etti.
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, anketi "Emekli anketine göre borçluluk, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler ve barınma güvencesizliği ise emeklilik döneminin sıradan gerçekleri." diyerek yorumladı.
Yeneroğlu özellikle ankette emeklilerle ilgili ortaya çıkan “sosyal dışlanma” verilerine dikkat çekerek "Emeklilerin önemli bir kısmı maddi nedenlerle sosyal etkinliklere katılamadığını, sağlık harcamalarını ertelediğini ve günlük yaşamını borçla sürdürdüğünü ifade etmektedir." dedi.
Emekli anketinde emekliliğin açık biçimde “yoksullaşma baskısı altında uzayan bir çalışma mecburiyeti” olarak tanımlandığını ifade eden Yeneroğlu "Aslında bu ifade, bugün Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu yapısal krizin kısa bir özeti niteliğindedir." ifadelerini kullandı.