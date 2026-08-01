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Kaynak: AA

Türkiye ile Kazakistan arasındaki hava ulaşımında yeni bir dönem başladı. TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Kazakistan’daki Almatı Havalimanı arasında SunExpress’in direkt uçuşları başladı.

İlk sefer, SunExpress’in XQ822 kodlu uçuşuyla Boeing 737-800 tipi uçakla gerçekleştirildi. İzmir’den Almatı’ya yapılan ilk uçuşta 177 yolcu taşındı.

HAFTADA İKİ GÜN KARŞILIKLI SEFER YAPILACAK

İzmir-Almatı hattındaki uçuşlar, salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.

Yeni hattın, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ulaşım bağlantısını güçlendirirken, özellikle turizm ve ticari hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.

İKİ HAVALİMANI MİLYONLARCA YOLCUYA HİZMET VERDİ

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2026 yılının ilk 6 ayında 5 milyon 994 bin 584 yolcuya hizmet verdi.

Kazakistan’daki Almatı Havalimanı ise aynı dönemde 5 milyon 761 bin 269 yolcuyu ağırladı.

Her iki havalimanı da 2025 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri’nde dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterildi.

"TURİZM VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"

TAV Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna, İzmir Adnan Menderes ve Almatı havalimanlarının yeni hatla birbirine bağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erna, yeni uçuşların iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yeni hattın Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz.”

İZMİR’İN ULUSLARARASI BAĞLANTILARI ARTIYOR

TAV Havalimanları, yeni uçuş hattıyla İzmir’in uluslararası ulaşım ağını genişletmeyi hedeflerken, yolculara daha fazla destinasyona erişim imkanı sunmayı amaçlıyor.

İzmir-Almatı direkt uçuşlarının, bölgedeki turizm hareketliliğine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlaması bekleniyor.