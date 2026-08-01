Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor

Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor

Yoğun geçen sezonun ve 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından dinlenmek için nefes arayan dünya futbolunun yıldız isimleri, yaz tatili tercihlerini Türkiye'den yana kullandı.

Kaynak: Diğer
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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 1

İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Pedro Porro ve Dani Olmo Ege ve Akdeniz'in gözde tatil beldelerinde görüntülendi.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 2

ANTALYA'DA AİLE BOYU EĞLENCE VE İMZA MESAİSİ

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un 25 yaşındaki İspanyol sağ beki Pedro Porro, tatil için Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ni seçti.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 3

Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Belek’e gelen başarılı futbolcu, bir haftalık tatili boyunca yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 4

Gün boyu otelin su parkında çocuklarıyla kaydıraklardan kayıp yunus gösterilerini izleyen Porro, ailesiyle birlikte yunuslarla yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 5

Antalya'da futbolseverlerin ve tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan şampiyon futbolcu, hayranlarını kırmayarak bol bol imza dağıttı.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 6

BODRUM KOYLARINDA TEKNE TURU VE DENİZ ÜSTÜNDE PADEL

İspanya Milli Takımı’nın bir diğer Dünya Kupası şampiyonu yıldızı Dani Olmo ise tatil tercihi olarak Ege’nin incisi Bodrum’u seçti.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 7

Sevgilisi Laura Abla Schmitt ile birlikte Bodrum'a gelen Olmo, lüks bir otelde konaklayarak sezon öncesi enerji depoladı.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 8

Ege’nin eşsiz koylarını tekne turuyla gezen çift, tatilin ve denizin tadını çıkardı.

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Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor - Resim: 9

Formunu korumaya özen gösteren yetenekli futbolcu, deniz üzerinde kurulan alanda padel oynayarak spor yapmayı ve hünerlerini sergilemeyi de ihmal etmedi.

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