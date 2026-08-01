İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Pedro Porro ve Dani Olmo Ege ve Akdeniz'in gözde tatil beldelerinde görüntülendi.
Şampiyonlar Türkiye’de: Pedro Porro ve Dani Olmo kupanın keyfini Antalya'da çıkarıyor
Yoğun geçen sezonun ve 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından dinlenmek için nefes arayan dünya futbolunun yıldız isimleri, yaz tatili tercihlerini Türkiye'den yana kullandı.Kaynak: Diğer
ANTALYA'DA AİLE BOYU EĞLENCE VE İMZA MESAİSİ
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un 25 yaşındaki İspanyol sağ beki Pedro Porro, tatil için Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ni seçti.
Eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Belek’e gelen başarılı futbolcu, bir haftalık tatili boyunca yoğun geçen sezonun yorgunluğunu attı.
Gün boyu otelin su parkında çocuklarıyla kaydıraklardan kayıp yunus gösterilerini izleyen Porro, ailesiyle birlikte yunuslarla yüzerek unutulmaz anlar yaşadı.
Antalya'da futbolseverlerin ve tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan şampiyon futbolcu, hayranlarını kırmayarak bol bol imza dağıttı.
BODRUM KOYLARINDA TEKNE TURU VE DENİZ ÜSTÜNDE PADEL
İspanya Milli Takımı’nın bir diğer Dünya Kupası şampiyonu yıldızı Dani Olmo ise tatil tercihi olarak Ege’nin incisi Bodrum’u seçti.
Sevgilisi Laura Abla Schmitt ile birlikte Bodrum'a gelen Olmo, lüks bir otelde konaklayarak sezon öncesi enerji depoladı.
Ege’nin eşsiz koylarını tekne turuyla gezen çift, tatilin ve denizin tadını çıkardı.
Formunu korumaya özen gösteren yetenekli futbolcu, deniz üzerinde kurulan alanda padel oynayarak spor yapmayı ve hünerlerini sergilemeyi de ihmal etmedi.