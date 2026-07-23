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Kaynak: Haber Merkezi

Haydarabad-Londra hattında sefer yapan British Airways’e ait BA276 sefer sayılı uçuşta yaşanan olayda, uçuşun Boeing 777-200 tipi uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.

BİRİNCİ PİLOT UÇUŞ SIRASINDA GÖREV DIŞI KALDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre yardımcı pilotlardan biri, uçak yaklaşık 30 bin feet, yani 9 bin 100 metre irtifadayken ciddi biçimde rahatsızlandı.

Pilotun görevini yerine getiremeyecek duruma geldiği ve kendisine uçakta oksijen desteği verildiği aktarıldı. Kokpitte bulunan diğer iki pilotun da benzer belirtiler gösterdiği ancak görevlerini sürdürebildiği belirtildi.

Diğer iki pilotun sağlık durumunun uçuş boyunca kötüleştiği, belirtilerin uçağın İngiltere’ye inmesinden sonra daha da ağırlaştığı bildirildi. Buna rağmen uçak normal şekilde Heathrow Havalimanı’na indi.

British Airways, olay sırasında uçuş güvenliğinin tehlikeye girmediğini açıkladı. Şirket, uçağın mevcut güvenlik prosedürleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini ve varış noktasına normal şekilde indiğini belirtti.

OTELDE AYNI KAHVALTIYI YAPTILAR

Pilotların uçuş öncesinde Haydarabad’da bir gece konakladığı ve sabah otelin salonunda birlikte kahvaltı yaptığı öğrenildi.

Üç pilotun otelde yiyecek ve içecek tükettiği, ayrıca dışarıdaki bir şirket tarafından sağlanan şişe sulardan içtiği bildirildi. Rahatsızlığa kahvaltının, içeceklerin veya şişe suyunun neden olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Pilotların aynı zamanda rahatsızlanması nedeniyle gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak test sonuçları açıklanmadığı için hastalığın kesin nedeni henüz doğrulanmış değil.

PİLOTLARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Üç pilotun da olayın ardından havacılıkta güvenliği etkileyebilecek gelişmelerin kayıt altına alınması amacıyla “Hava Güvenliği Raporu” hazırladığı belirtildi.

Rahatsızlığın kaynağını tespit edebilmek için pilotlardan biyolojik örnekler alındı. Sağlık incelemelerinde pilotların aynı yiyecekten mi, içecekten mi yoksa başka bir kaynaktan mı etkilendiğinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.

OTEL HAKKINDA DAHA ÖNCE DE ŞİKÂYETLER YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İngiliz Hava Yolu Pilotları Birliği BALPA’ya yakın kaynaklar, mürettebatın kaldığı ve gecelik ücretinin yaklaşık 130 sterlin olduğu belirtilen otel hakkında daha önce de hijyen şikâyetleri yapıldığını ileri sürdü.

Sendika kaynakları, otelin temizlik koşullarıyla ilgili geçmişte “onlarca” şikâyet iletildiğini savunarak olayın ardından British Airways yönetimine tepki gösterdi. Söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken otelin adı da kamuoyuyla paylaşılmadı.

Önceki şikâyetlerin pilotların yaşadığı son rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

BRİTİSH AİRWAYS OTEL ANLAŞMASINI İNCELİYOR

British Airways, gelişmenin ardından Haydarabad’da uçuş ekipleri için kullanılan konaklama yerlerini yeniden değerlendirmeye aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların sağlık ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak bölgedeki bazı münferit hastalık bildirimlerinin ardından mürettebatın konaklama koşullarının gözden geçirildiği belirtildi.

Olayın yaşandığı uçuşun kesin tarihi, uçaktaki yolcu sayısı ve pilotların sonraki sağlık durumları açıklanmadı. Otelde tüketilen yiyecek veya suyun rahatsızlığa yol açtığına ilişkin kesin bir bulgu da henüz paylaşılmadı.