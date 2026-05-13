Toplam 250 delegeden 240’ının katılım sağladığı genel kurulda, demokratik bir atmosferde oy kullanma işlemi tamamlandı. Kullanılan oyların neticesinde:

Süleyman Şahin: 176 Oy

Tarkan Soyak: 62 Oy

Geçersiz Sayılan Oy: 2

Bu sonuçlarla birlikte Süleyman Şahin, 4 yıl boyunca Türkiye Kayak Federasyonu'nun kaptanlığını yapmaya devam edecek. Genel kurulda ayrıca yönetim ve denetleme kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Başkan Süleyman Şahin’in yeni dönemde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Mehmet Ata Öztürk, Erdal Arıkan, Volkan Burak Mumcu, Ali İhsan Kabakçı, Atınç Taşdemir, Selim Bağrıyanık, Tekin Bingöl, Ahmet Üstüntaş, Fikret Ören ve Atakan Alaftargil.



Seçim zaferinin ardından kürsüye çıkan Süleyman Şahin, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şahin, "Bugün kazanan Türk kayağı ve tüm delegelerimiz olmuştur. Sorumluluğumuzun farkındayız ve daha hızlı hareket edeceğiz," dedi.

Şahin’in yeni dönem hedefleri arasında öne çıkan başlıklar:

Olimpiyat Hedefi: Sporcuların hazırlık süreçleri "saat saat" takip edilecek ve Türk kayağı olimpiyat zirvesine taşınacak.

Ekonomik Potansiyel: Milyarlarca dolarlık kayak turizmi pastasından Türkiye'nin en yüksek payı alması sağlanacak.

Coğrafi Etkinlik: Türkiye’nin kayak potansiyeli olan her noktası aktif hale getirilecek.

Eğitim ve Gelişim: Antrenörlerin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmesi sağlanarak antrenman kalitesi artırılacak.

"Bugünü bir milat kabul edelim" diyen Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle tüm paydaşlarla el ele vererek Türk kayağını hak ettiği noktaya getireceklerinin altını çizdi.