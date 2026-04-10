Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) duyurusuna göre sezonun ilk yarışı olan Kocaeli Karting etabı, KO-KART organizasyonuyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.
Spor Toto, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MOTUL destekleriyle yapılacak organizasyonda sporcular micro, mini, junior, senior ve master sınıflarında piste çıkacak.
Yarışçılar yarın antrenman ve sıralama turlarında mücadele edecek, ardından eleme yarışlarına katılacak.
Organizasyon 12 Nisan Pazar günü yarı final ve final yarışlarının tamamlanmasıyla sona erecek ve dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.