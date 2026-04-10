Kırmızı takım yarışmacıları Seren Ay Çetin ve Lina arasında bir süredir devam eden gerginlik, sunucu Murat Ceylan'ın araya girmesiyle zirveye ulaştı.
Survivor'da Lina'dan Nagihan'a ağır sözler: Gözyaşlarına boğuldu
Survivor’da tansiyon giderek yükseliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabet bu kez parkurdan çok söz düellosuna taşındı. İletişim ödülü öncesi yaşanan sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar, adada dengeleri sarsarken izleyiciyi ekran başına kilitledi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Seren Ay, Lina’nın Nagihan Karadere hakkında sarf ettiği şoke edici sözleri ifşa etti
Çetin, Lina'nın kendisine; "5 yıldır Survivor'a geliyor, çocuğuna annelik yapmıyor" dediğini dile getirdi.
Lina’nın bu ağır ithamını itiraf etmesi üzerine Nagihan Karadere sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde isyan eden Karadere, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
"Sen burada kalabilmek için tüm tuşlara basıyorsun. Benim analığımdan sana ne? Yapma, benim çocuğumu dile getirmeyin! Hiçbir şey demiyorum, seni Allah’a havale ediyorum."
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Adada yaşanan bu büyük krizin ardından takımlar, sevdikleriyle hasret gidermek için zorlu parkura çıktı. Psikolojik olarak zorlanan yarışmacıların mücadelesi nefes kesti
Kıyasıya geçen yarışın sonunda, rakibine burun farkıyla üstünlük sağlayan Gönüllüler takımı, haftanın iletişim ödülünü kazanan taraf oldu.
Mavi takım, bu galibiyetle birlikte sevdikleriyle iletişim kurarak moral depoladı.
ELEME POTASINDAKİ İSİMLER NETLEŞTİ
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımının kazanmasıyla birlikte Kırmızı takımda taşlar yerinden oynadı.
Performans ve ada konseyindeki oylamalar sonucunda bu haftanın eleme adayları Lina ve Gözde oldu.