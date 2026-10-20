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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Tahriklere kapılmadık, provokasyonlara gelmedik. Akıllı, sabırlı şekilde zor süreçleri başarıyla yönettik.” dedi.

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İngilizlerin Orta Doğu adını verdiği bölgede kaos ve kriz devam ediyorsa, bunda AKP iktidarının rolü büyüktür. Libya ve Suriye’nin çökertilmesinde AKP iktidarının payı vardır.

Son İran krizinde de Mekke Anlaşması’nı ABD ve İsrail’in birlikte kotardığını bütün dünya biliyor. Trump da Yemen’de Husilere karşı olası bir askeri müdahaleye Türkiye'nin de katılmasını isteyip istemeyeceği sorusuna, "İsteyebilirim" diyerek cevap verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında, "Harika bir arkadaşlığımız var. Kendisine çok saygı duyuruyorum. Ve Başkan Erdoğan, kendisinden istediğimi yapacaktır" dedi.

Trump, İsrail'in Suudi Arabistan'a Husiler konusunda destek önerisiyle ilgili iddialara ilişkin de "İsrail, Suudi Arabistan'a epey yardımcı oldu." diye konuştu.

Riyad'ın yardım önerisini kabul etmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği hususunda ise Trump, "Evet, kesinlikle düşünüyorum." cevabını verdi.

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İsrail, Husilere karşı Suudi Arabistan’a yardım ediyor, Trump, Türkiye’nin de yardım etmesini istiyor!

Bu da Yemen üzerinden İran’a karşı, ABD, Suudi Arabistan, Pakistan, İsrail ve Türkiye ittifakı demektir.

Mekke Anlaşması ile Türkiye’nin tuzağa düşürülmesine bütün muhalefet karşıdır. Buna rağmen, Erdoğan, Husilere karşı mücadeleye katılmak için kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor ki Suudi Arabistan için “dostumuz ve müttefikimiz” diyor.

Yalnız, bu ittifakı sağlayan Mekke Anlaşması, Meclis’te onaylanmadığı için henüz yok hükmündedir. Suudi Arabistan da Türkiye’nin müttefiki değildir.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı, "Müslümanların birleşmesi" açısından olumlu bir hamle olarak değerlendirdi ve "Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi.

Pezeşkiyan, Tahran'ın anlaşma kapsamında alınan somut kararlar ve düzenlemenin ayrıntıları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını da belirtti.

Pezeşkiyan, bu açıklamayla, Mekke Anlaşması ile Türkiye’nin İran’a karşı konuşlanmasını önlemeye çalışıyor ama bu talebine kimsenin olumlu bir cevap vermesi beklenmiyor.

Çünkü Mekke Anlaşması’nı kurgulayanlar açısından İran, kurulan masada menü olarak yer alıyor.

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Türkiye’nin bu tuzağa düşmemesi gerekiyor ama Mekke Anlaşması da NATO gibi taraflardan herhangi birine yöneltilecek silahlı bir saldırıyı, üçüne birden yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeye dayanıyor.

Zaten Mekke Anlaşması için “İslam NATO’su” diyorlar. Aslında buna Sünni NATO’su denilebilir. Sünni İttifakı tasarlayan da İsrail’dir.

Mekke İttifakı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ı İran’a karşı müttefik haline getirmenin şeytani formülüdür.