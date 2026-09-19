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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de hafta sonu mesaisi peş peşe gelen deprem haberleriyle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 19 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde hem Ege hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nde sismik hareketlilik kaydedildi.

Günün ilk dikkat çeken sarsıntısı Ege Denizi'nde yaşandı. Saat 07.31'de İzmir açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan dakikalar sonra ise fay hattı hareketliliği Elazığ'da kendini gösterdi. Saat 07.54'te Elazığ'ın Keban ilçesi 3,0 büyüklüğündeki depremle sallandı.

BÖLGEDE GECE BOYUNCA HAREKETLİLİK SÜRDÜ

AFAD kayıtlarına göre her iki bölgede de gece saatlerinden itibaren ufak çaplı sarsıntılar yaşanıyordu. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.35'te 7 kilometre derinliğinde ve 0,9 büyüklüğünde hafif bir sismik hareketlilik ölçüldü.

İzmir çevresinde ise 18 Eylül akşamından itibaren faylar aktifti. Saat 22.41'de Çeşme'nin yaklaşık 67 kilometre açığında 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken, saat 23.11'de Menderes yakınlarında 2,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde peş peşe yaşanan İzmir ve Elazığ merkezli sarsıntıların ardından, an itibarıyla resmi makamlara yansıyan herhangi bir hasar veya olumsuz ihbar bulunmuyor.