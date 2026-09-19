Otomotiv devinde büyük kriz: Hisseler sert düştü, sendikalar harekete geçti

Bu yıl için kar marjı hedefi yüzde 1’e çekildi

Daha önce 2026 için yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında faaliyet kar marjı öngören Volkswagen, bu hedefini en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi.

Şirketin faaliyet kar marjı, artan gümrük vergileri, Asyalı rakiplerle yaşanan sert rekabet ve Çin pazarındaki zayıflama nedeniyle geçen yıl yüzde 2,8 ile​​​​​​​ son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. 2026 için belirlenen yeni hedef ise bu tarihi dip noktasının da altına inildiğini gösterdi. Analistlerin 2026 için ortalama beklentisi ise yüzde 4,1 düzeyindeydi.

Şirketin yıllık gelir hedefi de bir önceki seneye kıyasla yaklaşık 7 milyar avro azalarak 315 milyar avro seviyesine geriledi.