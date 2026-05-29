Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun yanı sıra, siyasette verilen yargı kararları, erken seçim çağrılarının yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Araştırma şirketleri ise, olası bir erken seçimde yurttaşların hangi partiye oy verecekleri ile ilgili anket çalışmaları gerçekleştiriyor.

HBS araştırma şirketi, 2026 yılının Mayıs ayında, olası bir seçimde İstanbul’da yaşayan yurttaşların hangi partiye oy vereceği ile ilgili yüz yüze görüşme metodu ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. 2000 kişiyle yapılan ankette hata payı yüzde 2,2 olarak belirlendi.

CHP İSTANBUL'DA BİRİNCİ

Anket sonuçları kapsamında CHP yüzde 32,3 oy oranı ile birinci parti seçilirken, AKP ise yüzde 30,1 oy oranı ile ikinci sıradaki yerini aldı. AKP’yi, yüzde 7,8 oy oranı ile DEM Parti, yüzde 4,3 oran ile ise İYİ Parti takip etti.

İşte 2026 yılının Mayıs ayında İstanbul’da yapılan ankette partilerin oy oranları: