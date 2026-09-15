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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün ülke genelinde günlük bazda 1 milyon 70 bin 39 megavatsaat elektrik üretilirken, toplam tüketim 1 milyon 48 bin 460 megavatsaat olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLE SAATLERİNDE

Saatlik bazda yapılan incelemelerde, günün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 540 megavatsaatle saat 12.00'de kaydedildi. Günün en düşük elektrik tüketimi ise 32 bin 579 megavatsaatle sabaha karşı saat 05.00'te gerçekleşti.

ÜRETİMDE ZİRVE HİDROELEKTRİĞİN

Elektrik üretim portföyünde yenilenebilir ve ithal kaynakların payı dikkat çekti. Günlük üretimde ilk sırayı oranla 24,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Hidroelektriği oranla 21,7 ile ithal kömür santralleri ve oranla 14,8 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

ELEKTRİK İHRACATI İTHALATI KATLADI

Türkiye, dünkü enerji hareketliliğinde dış ticarette de aktif bir rol oynadı. Gün boyunca 21 bin 993 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, ithalat ise 409 megavatsaat seviyesinde kaldı.