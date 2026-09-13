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Kaynak: AA

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olacak.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK FİYAT 19.00'DA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı yarın saat 19.00'da 4 bin 275 lira olarak belirlendi.

Elektriğin en düşük fiyatı ise saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 843 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 920 lira 15 kuruş oldu.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 41,7 artış göstererek 1 milyar 982 milyon 269 bin 450 liraya ulaştı.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 795 lira, en düşük fiyatı ise 171 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.