Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olacak.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK FİYAT 19.00'DA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı yarın saat 19.00'da 4 bin 275 lira olarak belirlendi.

Elektriğin en düşük fiyatı ise saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 843 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 920 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatı 17 bin 284 lirayı aştıSpot piyasada doğal gaz fiyatı 17 bin 284 lirayı aştıEkonomi

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 41,7 artış göstererek 1 milyar 982 milyon 269 bin 450 liraya ulaştı.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 795 lira, en düşük fiyatı ise 171 lira 1 kuruş olarak gerçekleşti.