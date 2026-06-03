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Türkiye, dünyada en fazla cezaevi nüfusuna sahip ülkeler arasında 420 bin 798 kişiyle 5’inci sırada yer alıyor. Bu rakamla Türkiye, listede dikkat çeken ülkeler arasında öne çıkarken, her 100 bin kişiden 489’unun cezaevinde olduğu belirtiliyor.

Listenin ilk sırasında 1 milyon 833 bin 700 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, Çin 1 milyon 690 bin kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Brezilya 909 bin 67 kişiyle üçüncü, Hindistan ise 511 bin 542 kişiyle dördüncü sırada geliyor.

Türkiye’nin ardından Tayland 301 bin 20 kişiyle altıncı, Rusya Federasyonu ise 282 bin kişiyle yedinci sırada yer alıyor.